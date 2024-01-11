Шапша: В Калуге беспилотник взорвался над техническим зданием

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Над техническим зданием в городе Калуга взорвался беспилотник, об этом сообщил глава региона Владимир Шапша в своём Telegram-канале.
«Сегодня утром на окраине г.Калуга, над техническим сооружением насосной станции, произошел взрыв БПЛА. В результате взрыва здание получило повреждения», — прокомментировал ситуацию Шапша.
При этом, по словам главы Калужской области, возгорания после взрыва не последовало. Пострадавших, к счастью также нет. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, отметил губернатор.
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Евгения Парфентьева