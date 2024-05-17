Студенты Коломенского университета завоевали пять медалей Кубка России по бадминтону

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Пять из шести медалей, выигранных сборной Московской области на Кубке России по бадминтону, завоевали студенты факультета физической культуры и спорта Коломенского государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ), сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
«В частности, золотую медаль выиграл в одиночном разряде Артур Печёнкин, а серебряную — Владислав Добычкин. Ещё одну награду высшей пробы Артур Печёнкин завоевал в парных соревнованиях, а серебро в этой категории доставалось Георгию Лебедеву и Глебу Степакову», — говорится в сообщении.Кроме того, Глеб Степаков завоевал ещё одну серебряную медаль — по итогам игры в смешанном парном разряде.
Всего в соревнованиях, которые проходили в Саратове, приняли участие более 130 спортсменов, представляющих 16 регионов России.
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