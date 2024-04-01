Жителям Подмосковья рассказали, как избежать возникновения пожара в доме

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали жителям Подмосковья о том, как избежать возникновения пожара в доме. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Профилактические рейды прошли в городских округах Зарайск, Кашира, Серебряных Пруды, Серпухов, Ступино и Чехов.
«Сотрудники объяснили гражданам, что возгорания чаще всего появляются из-за нарушения требований пожарной безопасности и правил эксплуатаций электроприборов, газовых плит и печей. Необходимо постоянно следить за состоянием выключателей, розеток и электропроводки в доме и квартире, а при обнаружении неисправности следует вызвать мастера для устранения неполадок. Нельзя пользоваться самодельной или сломанной электротехникой и включать в одну электросеть несколько мощных электроприборов, так как это приведет к перегрузке, нагреву провода и возгоранию изоляции», — поделился замначальника Дмитрий Чебочкин.
Стоит отметить, что в конце беседы жителям раздали памятки с правилами пожарной безопасности.
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«Сотрудники объяснили гражданам, что возгорания чаще всего появляются из-за нарушения требований пожарной безопасности и правил эксплуатаций электроприборов, газовых плит и печей. Необходимо постоянно следить за состоянием выключателей, розеток и электропроводки в доме и квартире, а при обнаружении неисправности следует вызвать мастера для устранения неполадок. Нельзя пользоваться самодельной или сломанной электротехникой и включать в одну электросеть несколько мощных электроприборов, так как это приведет к перегрузке, нагреву провода и возгоранию изоляции», — поделился замначальника Дмитрий Чебочкин.
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Мира Полтева