В Чехове прошли занятия по пожарной безопасности для сотрудников автопредприятия

Фото: пресс-служба мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели занятие по пожарной безопасности для сотрудников автопредприятия в округе Чехов
Занятия проводятся с целью повторения и закрепления правил и плана действий в случаях различных происшествий.
Стоит отметить, что учения проводились на базе автопредприятия, которое обеспечивает вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов.
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«В ходе профилактического мероприятия специалисты провели со слушателями подробный противопожарный инструктаж и показали им обучающий фильм. Также рассказали о правилах поведения и действиях в случае возникновения пожара дома и на предприятии, чтобы уменьшить количество возможных несчастных случаев, а ещё озвучили им номера телефонов экстренных служб. Кроме того, для лучшего закрепления информации на практике продемонстрировали собравшимся правила тушения возгорания с использованием первичных средств пожаротушения», —поделился замначальника Дмитрий Чебочкин.
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Мира Полтева