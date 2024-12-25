Подмосковные объекты агротуризма за год посетили 2,7 млн человек

Универсальный пакет all inclusive, действующий в отелях Турции сохранится, так как за долгие практики показал свою успешность. Об этом заявил эксперт по туризму Николай Мельник. По его мнению, система «все включено» — самый популярный выбор у россиян, которые едут на отдых с детьми.