Подмосковные объекты агротуризма за год посетили 2,7 млн человек

Фото: istockphoto.com/ilona titova
Сельский туризм в Подмосковье набирает популярность: с начала текущего года фермы, пасеки и прочие аграрные хозяйства области, предлагающие туристическую программу, посетили свыше 2,7 млн гостей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Подмосковье активно развивается в различных сегментах сельского хозяйства, к работе привлекается все больше сотрудников», — добавили в министерстве.Отмечается также, что всего в Московской области на сегодняшний день насчитывается около 800 фермерских хозяйств и 88 предприятий АПК. На них работают белее 13 тысяч человек.
В министерстве также напомнили, что за лето в регионе обработали от борщевика Сосновского более 21 тысячи гектаров, в работах было задействовано свыше 750 человек.
Читайте также:
Большинство россиян зимой выбирают отдых на природе
Подмосковье вошло в число лидеров рейтинга привлекательных для туристов мест
Турэксперт назвал три способа сэкономить на путешествиях
Лев Каштанов