В Подмосковье прошла общеобластная тренировка по эвакуации

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в общеобластной тренировке по эвакуации. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Тренировка по эвакуации проходила торгово-развлекательных комплексах, домах культуры, дворцах спорта, учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты населения Подмосковья.
Стоит отметить, что по итогам эвакуационных тренировок работники противопожарно-спасательной службы и персонал учреждений выполнили все поставленные цели на высоком уровне и кротчайшие сроки.
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«Такие учения проводятся ежеквартально и помогают обучить людей действовать самостоятельно, быстро и безошибочно применять правильные меры по предупреждению и ликвидации пожаров и других серьезных происшествий<…>Учебные эвакуации включали в себя инструктажи и практические занятия с персоналом учреждений», — поделился замначальника территориального управления № 2 Егор Ефимов.
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Мира Полтева