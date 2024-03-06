Жителей Подмосковья предупредили об изменении структуры льда на водоемах

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
«Наступила календарная весна. И как бы ни подмораживало ночью, днем все равно уже тепло, и снежный покров, а вместе с ним и лед, тают, обнажая землю и поверхность воды. Лед на крупных реках и водохранилищах еще достаточно толстый, но совершенно не прочный. Его пористая структура позволяет мелким крупинкам быстро таять, в результате чего на поверхности образуются лужи. Такой лед не ломается и не крошится, он мягкий, как каша, и ноги сквозь него сами проваливаются. Спасатели спешат предупредить об опасности выхода на весенний лед рыбаков и жителей прилегающих населенных пунктов. Только бдительность и забота о собственной безопасности помогут гражданам сохранить жизнь и здоровье», — поделился первый замначальника ведомства Анатолий Плевако.
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