Жителям Подмосковья рассказали, как правильно принять квартиру от застройщика

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«Для осмотра каждого сантиметра квартиры после ремонта квалифицированные эксперты технадзора используют профессиональное сертифицированные приборы с поверками и калибровками, в частности лазерный нивелир – для проверки отклонения от строительных норма стен, полов и потолков; тепловизор – для проверки наличия теплопотерь; анемометр – для тесто воздуха вентиляционной системы и другие сертифицированные приборы с поверками и калибровками», – говорится в сообщенииСпециально оборудование обеспечит точные замеры выявленных недостатков. Тогда акт, в котором будут прописаны недочёты, становится детализированным документом, полезным собственнику для встречи со строителями, а при необходимости – в судебной тяжбе.
Специалисты УТНКР накопили восьмилетний опыт контроля качества капитального ремонта многоквартирных домов, школ, детских садиков и имеют репутацию высококвалифицированных экспертов.
«Главная задача стройконтроля – обеспечить уверенность и защитить права покупателя квартиры в процессе приема жилья. Помимо финансовых расходов, строительные дефекты повлекут за собой неудобство в быту и могут навредить здоровью, поэтому советуем внимательно относиться к моменту, когда вы готовы подписать Акт выполненных работ со строительной организацией», - сказал замгендиректора Николай Бакушин.Он добавил, что УТНКР обладает знаниями и экспертностью, а также IT-технологиями, которые позволяют точно и быстро понять, где отклонение от нормы в квартире или доме, простым глазом этого не увидеть.
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