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Жителям Подмосковья рассказали, как правильно принять квартиру от застройщика

15 февраля 2024, 14:34
Фото: Istockphoto / evgenyatamanenko

Фото: Istockphoto / evgenyatamanenko

Основная проблема приёмка собственной квартиры от застройщика состоит в том, что для проведения тщательной диагностики недостаточно провести визуальный осмотр с измерительной рулеткой и фонариком. Нужно иметь профессиональное оборудование, сообщили в пресс-службе МинЖКХ Московской области.
«Для осмотра каждого сантиметра квартиры после ремонта квалифицированные эксперты технадзора используют профессиональное сертифицированные приборы с поверками и калибровками, в частности лазерный нивелир – для проверки отклонения от строительных норма стен, полов и потолков; тепловизор – для проверки наличия теплопотерь; анемометр – для тесто воздуха вентиляционной системы и другие сертифицированные приборы с поверками и калибровками», – говорится в сообщении
Специально оборудование обеспечит точные замеры выявленных недостатков. Тогда акт, в котором будут прописаны недочёты, становится детализированным документом, полезным собственнику для встречи со строителями, а при необходимости – в судебной тяжбе.


В Подмосковье работает государственное учреждение «Управление техническим надзором капитального ремонта», подведомственное министерству ЖКХ Московской области.

Специалисты УТНКР накопили восьмилетний опыт контроля качества капитального ремонта многоквартирных домов, школ, детских садиков и имеют репутацию высококвалифицированных экспертов.
«Главная задача стройконтроля – обеспечить уверенность и защитить права покупателя квартиры в процессе приема жилья. Помимо финансовых расходов, строительные дефекты повлекут за собой неудобство в быту и могут навредить здоровью, поэтому советуем внимательно относиться к моменту, когда вы готовы подписать Акт выполненных работ со строительной организацией», - сказал замгендиректора Николай Бакушин.
Он добавил, что УТНКР обладает знаниями и экспертностью, а также IT-технологиями, которые позволяют точно и быстро понять, где отклонение от нормы в квартире или доме, простым глазом этого не увидеть.

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Воробьёв: снег в Подмосковье чистят 18 тысяч специалистов и 3,5 тысячи машин
15 февраля 2024, 15:51

Фото: пресс-служба Минтранса МО

18 тысяч специалистов и 1,5 тысячи единиц спецтехники убирают дворы и общественные территории Подмосковья. 2 тысячи машин очищают дороги региона на фоне сильного снегопада, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Циклон накрыл нас ночью и продолжается до сих пор. Такое количество снега заметно осложняет движение и автомобилей, и общественного транспорта. Все наши силы мобилизованы – муниципальная и региональная техника. На дорогах работают свыше 18 тысяч специалистов и более 1,5 тысяч единиц техники. Круглосуточно будем делать всё, чтобы дороги были чистыми», – сказал губернатор в видеоролике на своём телеграм-канале.
По словам Воробьёва, работают и федеральные службы, поскольку по территории Московской области проходит большое количество федеральных вылетных трас.
«Это большая и сложная работа, которую мы сопровождаем. Особая нагрузка – на коммунальные службы муниципалитетов, потому что всё, что касается крыльца, двора, межквартальных проездов, требует особого внимания для того, чтобы было движение автотранспорта, а коммунальные службы могли решать свои задачи. Такие циклоны приносят заметное неудобство, но работу мы знаем, силы и средства есть. Уверен, что справимся», – заявил глава региона.
Он добавил, что к уборке снега в Подмосковье также привлекли большие, ресурсные и частные предприятия: 2,3 тысячи работников, а также 353 единицы уборочной, погрузочной и снеговывозящей техники.

На особый контроль взята очистка проездов к контейнерным площадкам. В этом помогают 309 сотрудников Мосэнерго и Мособлгаза.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 февраля Московскую область накрыл мощный снегопад. В регионе уже выпало более трети месячной нормы осадков.

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#губернатор
#московская область
#подмосковье
#андрей воробьёв
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#снегопад
#циклон
#коммунальные службы
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В Германии выявили более тысячи фальшивых украинцев, получающих пособие
Digi24: в Германии румыны притворялись украинскими беженцами ради пособий
15 февраля 2024, 15:43

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В Германии задержали несколько десятков граждан Румынии, которые выдавали себя за украинских беженцев, чтобы получать жилье и пособия. Об этом сообщает румынский телеканал Digi24.
«Румыны появлялись в тех местах, где власти предлагали помощь беженцам. Они заявляли, что находятся за пределами зоны конфликта и нуждаются в поддержке, как и все беженцы. Им были предоставлены все условия: проживание, питание и помощь в любое время», — говорится в сообщении.

Их смогли разоблачить волонтеры, которые заметили, что «беженцы» не говорят на украинском языке. Тогда в Германии начали расследование, в ходе которого выяснилось, что только на юго-западе страны более 1,3 тысяч человек выдавали себя за украинцев.

Всего, по данным СМИ, сейчас в Германии проживает порядка 1,2 миллиона граждан Украины.

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#расследование
#беженцы
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На уборку снега во дворах Подмосковья вышли более 18 тысяч человек
15 февраля 2024, 15:39

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Более 18 тысяч человек убирают снег во дворах и на общественных территориях Московской области, сообщает пресс-служба ГУСТ Подмосковья.

«Мощный снегопад обрушился на столичный регион, в некоторых районах области менее чем за сутки выпало до 14 сантиметров снега. Коммунальщики с 5 утра ликвидируют последствия стихии, в работах задействовано более 18 тысяч человек, используется более полутора тысяч единиц спецтехники», — говорится в сообщении.

Для работ по уборке снега городские округа дополнительно привлекли 2,3 тыс. сотрудников различных предприятий, а также 353 машины для сбора, погрузки и вывоза снега. На особом контроле работы по расчистке проезда к контейнерным площадкам, чтобы непогода не стала причиной появления мусорных навалов.

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#снегопад
#уборка
#густ мо
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье приставы за год взыскали с алиментщиков почти 3 млрд рублей
15 февраля 2024, 15:14

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Около 2,9 млрд рублей взыскали судебные приставы Московской области с неплательщиков алиментов в 2023 году, сообщает пресс-служба Главного управления ФСПП России по Подмосковью.
«Благодаря мерам принудительного исполнения судебные приставы в 2023 году взыскали алиментов на сумму свыше 2 млрд 884 млн рублей, что на 447 млн рублей больше, чем в 2022 году. В целом доля исполнительных производств на получение алиментов составила 92,47% от всего объёма работ», — сообщил главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев.
Он добавил, что всего за минувший год взыскателям перечислили около 43 с половиной миллиардов рублей, что на 19,4 процента больше, чем годом ранее.

Кроме того, за минувший год по обращениям военнослужащих и их родственников было приостановлено 7 тысяч 974 исполнительных производства по взысканию долгов на общую сумму 1,66 млрд рублей.

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#алименты
#приставы
#подмосковье
#московская область
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Милонов предложил грамотное использование ИИ в дейтинг-приложениях
15 февраля 2024, 15:07

Фото: istockphoto.com/Artsanova

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что искусственный интеллект может использоваться в приложениях для знакомств для исключения в дейтинг-приложениях сомнительных персон.
Он подчеркнул, что против самих подобных приложений ничего не имеет, поскольку некоторым людям действительно удобнее находить себе пару таким методом, что в дальнейшем может способствовать созданию семей.

«Очень велико искушение получить большое количество пользователей, премиум-аккаунтов и всевозможных платных «бустов» за счёт самых обыкновенных проституток! Таких женщин из приложения его администрация должна безжалостно удалять — и будет неплохо, если для этого программисты задействуют свой хваленый искусственный интеллект», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.

А депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил закрыть доступ в специализированные алкомаркеты и алкогольные секции магазинов для лиц моложе 18 лет. Такие меры, по мнению парламентария, способствуют снижению уровня потребления спиртных напитков и их популяризации обществе.

«Прошу оценить предложение о внесении изменений в нормативно-правовые акты в части введения запрета на посещение специализированных алкогольных магазинов несовершеннолетними гражданами, создания в общих продуктовых магазинах отдельных закрытых алкогольных секций, недоступных вниманию лиц в возрасте до 18 лет», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Ранее Виталий Милонов предложил запретить авиакомпаниям разделять пожилых пассажиров (старше 75 лет) с родственниками или сопровождающими лицами во время полётов.

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#госдума
#приложения
#обращения
#законопроект
#искусственный интеллект
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Дорожные службы Подмосковья в усиленном режиме ликвидируют последствия снегопада
15 февраля 2024, 14:59

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Очистка дорог Московской области от снега и наледи ведётся в усиленном режиме, в работах задействованы около 1200 дорожных рабочих, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В настоящее время дорожные службы региона работают в режиме «Снегопад». В ликвидации последствий непогоды заняты 1,2 тысяч дорожных рабочих, задействовано около 2000 единиц снегоуборочной техники», — говорится в сообщении.
Уборка снега и обработка проезжей части противогололёдными материалами проводится на региональных трассах и муниципальных улицах. Для обеспечения безопасного проезда ведётся постоянный мониторинг обстановки, налажено взаимодействие с экстренными службами.

Водителям рекомендуется по возможности воздерживаться от поездок на личном транспорте, а за рулём быть крайне внимательными, строго соблюдать правила движения, не превышать скорость, сохранять дистанцию и не предпринимать резких манёвров.

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#снегопад
#дорогимо
#московская область
#подмосковье
#минтранс мо
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Размер студенческих стипендий привяжут к уровню прожиточного минимума
ТАСС: Минобрнауки рекомендует вузам повысить стипендии до прожиточного минимума
15 февраля 2024, 14:43

Фото: Фотобанк Московской области

Министерство образования и науки РФ рекомендовало российским вузам закрепить размер студенческих стипендий не ниже прожиточного минимума. Об этом сообщил во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский.
«В каждом университете есть свои подходы к стипендии, университеты пользуются определенной автономией в этом смысле, но государство создает рамки, эти рамки должны быть именно такие: сумма двух стипендий (академической и социальной – прим. ред) не должна быть ниже прожиточного минимума», — отметил Могилевский.
Согласно документу, сумма академической и социальной стипендий на сегодняшний день не может оказаться меньше прожиточного минимума за IV квартал 2022 года, то есть 13 919 рублей. В письме вузам говорится, что при расчете стипендий в 2025-2026 годах вузам нужно исходить из величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ в 2023-2024 годах соответственно.

Федеральный закон от 27 ноября 2023 года установил прожиточный минимум в РФ в 15 453 рубля на душу населения, для трудоспособного населения - 16 844 рубля, для пенсионеров - 13 290 рублей, для детей - 14 989 рублей. В каждом регионе его величина рассчитывается индивидуально.

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#закон
#прожиточный минимум
#рф
#стипендия
#студенты
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Опрос: Причины опозданий россиян на работу – обстоятельства и транспорт
15 февраля 2024, 14:38

Фото: istockphoto.com/coffeekai

Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что основными причинами опозданий на работу россияне назвали непредвиденные обстоятельства, а также транспорт и дорога.
Так ответили 17 и 12% респондентов соответственно. Кроме этого, причинами опозданий граждан являются неумение организовать своё время с утра, а также несвоевременный подъём.

В 62% случаев руководство не применяет санкций к опоздавшим.

Как передаёт RT, большинство россиян всё-таки не позволяет себе опозданий на работу. Так ответили 49% россиян. В то же время 38% опрошенных отметили, что такое иногда случается, а 13% — заявили, что у них нет строгого времени начала рабочего дня.

Другое исследование МТС-Банка и YouDo.com показало, что в январе интерес мужчин к косметическим процедурам превышал интерес женщин в Москве. Как пишут argumenti.ru, врач Надежда Вавилина объяснила это тем, что для мужчин в мегаполисах характерны поведенческие модели, включающие различные процедуры пластической хирургии и ухода за собой.

Ранее стало известно, что более трети россиян (34%) мечтают переехать в другой город на пенсии, при этом 35% не задумывались над этим вопросом и 31% категорично не хотят менять место жительства.

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#работа
#сотрудники
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Мособлдума изменила структуру органа ЗАГС в Подмосковье
15 февраля 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области вместо Главного управления ЗАГС будет работать Центральный исполнительный орган в сфере ЗАГС. Соответствующий закон в ходе 76-го заседания приняла Мособлдума.
«Эти изменения в административной структуре никак не отразятся на работе органов ЗАГС. Все территориальные отделы будут работать в прежнем режиме и оказывать всё тот же перечень услуг. Главное, что качество и доступность услуг в территориальных отделах не изменится», – заверил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
При этом депутат напомнил, что некоторые услуги ЗАГС жители Подмосковья могут получить также в офисах МФЦ.

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#депутат
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