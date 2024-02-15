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SHOT: На Пушкинской площади в Москве горит здание «Известия холл»

15 февраля 2024, 05:55
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Пожар вспыхнул в здании «Известия холл» на Пушкинской площади в Москве, пишет Telegram-канал SHOT. Информации о возможных пострадавших пока нет, но столичные огнеборцы уже прибыли на место.

Пожарные работают по номеру 1-бис — это когда сил двух направленных расчётов уже недостаточно. Огонь очень быстро распространяется по помещениям. Что стало причиной возникновения пламени, ещё предстоит выяснить.



Ранее стало известно, что в Москве десятилетнего мальчика спас от пожара десятилетний кот Кузя. В одной из квартир жилого дома в столице натяжной потолок вспыхнул и рухнул на диван, когда мальчик в соседней комнате учил уроки и не заметил пожара. О надвигающейся беде ребёнка предупредило животное.

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#пожар
#москва
#мчс
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В Лондоне полицейский фургон столкнулся с автобусом, ранены 9 человек
Daily Mail: 9 человек, включая 6 полицейских, пострадали во время ДТП в Лондоне
15 февраля 2024, 02:53

Фото: iStock/pcruciatti

Девять человек, в том числе шесть полицейских, были 14 февраля доставлены в больницу после столкновения полицейского фургона и автобуса на юго–востоке Лондона. Об этом пишет издание Daily Mail.
Экстренные службы прибыли на место происшествия в Кеннингтоне на юге Лондона после того, как полицейский фургон столкнулся с автобусом, в свою очередь также отвечая на экстренный вызов.

На место происшествия приехали две пожарные машины из пожарных станций Клэпхэм и Пекхэм и пожарно-спасательное подразделение из пожарной станции Баттерси.

«Мы направили на место происшествия ряд специалистов. Наши первые медики прибыли через четыре минуты. Мы оказали помощь 11 пациентам на месте происшествия. Девять человек были доставлены в больницу, еще двоих выписали на месте происшествия», — заявила представитель лондонской службы скорой помощи.

Один из полицейских оказался зажатым внутри служебного автомобиля. Пожарные с помощью режущих инструментов сняли одну из дверей автомобиля, прежде чем помочь офицеру выбраться из машины. Девять человек в общей сложности были доставлены в больницу, в том числе шесть полицейских. Их травмы оцениваются как не представляющие угрозы для жизни.

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#дтп
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#столкновение
#великобритания
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В Курской области после атаки украинского дрона начался пожар на нефтебазе
Старовойт: В Курской области дрон ВСУ атаковал нефтебазу, начался пожар
15 февраля 2024, 01:51

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Нефтебаза загорелась в Курском районе в результате атаки украинского беспилотного летательного аппаратпа. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации, пострадавших нет. <...> Прошу сохранять спокойствие», — сообщил Старовойт.



При этом Telegram-канал «База» уточняет, что горит резервуар объемом 100 тонн. По данным властей Курской области, сейчас на месте происшествия работают пожарные и «все спецслужбы».

Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#курская область
#пожар
#дрон
#всу
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Один человек погиб и девять ранены во время стрельбы в американском Канзас-Сити
15 февраля 2024, 00:50

Фото: IStock/Muhammad_Farhad

Празднование победы на Суперкубке по американскому футболу завершилось стрельбой в городе Канзас-Сити. Как сообщает американский телеканал ABC News, один человек погиб и ещё девять были ранены во время парадного шествия футбольной команды «Канзас-Сити Чифс».
Очевидцы сообщили о 15-20 выстрелах. На улицах началась паника: тысячи человек пытались убежать с места стрельбы.



По предварительным данным, трое преступников задержаны. Сейчас выясняются их мотивы.

Это уже третий инцидент со стрельбой в США за последнюю неделю. 11 февраля в евангелистской церкви в Лейквуде, Техас, произошла стрельба, инициированная женщиной. Она была нейтрализована полицией. По словам начальника полиции округа Троя Финнера ребенок, пострадавший в результате, находится в критическом состоянии. А на следующий день в результате стрельбы, произошедшей в поезде в нью-йоркском метро около станции «Маунт-Иден» в Бронксе, погибла одна девочка, а ещё пятеро подростков получили ранения различной степени тяжести.

В Соединенных Штатах ежедневно фиксируется более одного случая массовой стрельбы (так называемого «шутинга»). За первые 227 дней года произошло 443 случая массовой стрельбы в 41 штате и в округе Колумбия. Наибольшее количество таких эпизодов приходится на годы правления администрации президента Джо Байдена. Политолог Сергей Марков предполагает, что это происходит из-за большого количества душевно неуравновешенных людей, а также из-за свободного доступа американцев к огнестрельному оружию.

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#стрельба
#сша
#погибшие
#пострадавшие
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Стала известна причина вооружённого конфликта в центре Москвы
Перестрелка в центре Москвы началась из-за дорожного конфликта
14 февраля 2024, 22:24

Фото: iStock/jirkaejc

Стрельба в центре Москвы была открыта после дорожного конфликта между двумя водителями, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Напомним, ранее стало известно о перестрелке, которая развязалась прямо в центре столицы у гостиницы «Золотое кольцо».

Сообщалось, что к месту происшествия съехались сотрудники полиции, ДПС, Росгвардия и скорая помощь.

Как стало известно позже, перестрелка началась в результате конфликта между двумя водителями. Сперва очевидцы услышали громкие крики, а затем звуки выстрелов из пневматического пситолета.

В настоящий момент известно, что одного из участников потасовки пришлось госпитализировать.

На месте происшествия работаю правоохранительные органы.

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#росгвардия
#скорая дпс
#стрельба
#москва
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Неизвестные открыли стрельбу в центре Москвы
Очевидцы сообщили о стрельбе у гостиницы «Золотое кольцо» в центре Москвы
14 февраля 2024, 21:55

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Неизвестные устроили перестрелку в центре Москвы, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, стрельба произошла у столичной гостиницы «Золотое кольцо».

«На улице Плющиха были слышны хлопки и звуки выстрелов, после к этому месту стянулось большое количество сотрудников полиции», — рассказали Telegram-каналу очевидцы.

В настоящий момент к месту происшествия съехались сотрудники ДПС, правоохранители, Росгвардия и скорая помощь.

Также сообщается, что два человека задержаны.

О возможном количестве пострадавших, а также личностях стрелков пока никакой информации нет.

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#москва
#стрельба
#полиция
#росгвардия
#скорая помощь
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«Опаивал и насиловал»: В Карелии вынесли приговор педофилу
В Карелии отправили в колонию педофила, который опаивал и насиловал детей
14 февраля 2024, 21:17

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Суд в Карелии огласил приговор педофилу, который опаивал и насиловал детей, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
Как удалось установить следствию, мужчина заманивал малолетних детей к себе домой, где опаивал их алкоголем, а потом насиловал. Череду этих преступлений он совершил в период с 2019 по 2022 годы. При этом, количество его жертв и их возраст не уточняются.

После задержания жителя Карелии осудили по статьям о вовлечении малолетних в употребление алкоголя, а также о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Суд приговорил педофила к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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#педофилия
#алкоголь
#суд
#колония
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В Подмосковье супруги торговали марихуаной по почте, маскируя её под сладкие подарки
Супруги из Мытищ отправляли марихуану почтой под видом сладких подарков
14 февраля 2024, 20:20

Фото: iStock/Dolores Preciado

В Подмосковье задержали семейную пару, которая торговала марихуаной по почте, маскируя наркотики под сладости, об этом сообщили в УТ МВД по ЦФО.
По информации ведомства, семейная пара из города Мытищи продавала наркотики в интернете. Способ доставки товара они выбрали весьма оригинальный — марихуана маскировалась под кондитерские изделия и рассылалась покупателям обычной почтой.

Девушку поймали с поличным прямо в тот момент, когда она пыталась отправить очередную посылку по почте.

В ходе обыска по месту жительства задержанных полицейские обнаружили около 2,5 килограммов запрещённых веществ.

Супруги задержаны, на них возбуждено уголовное дело.

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#наркотики
#подмосковье
#почта
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Экс-депутату Рашкину, осуждённому за убийство лося, отказали в УДО
Суд отказал экс-депутату Рашкину в УДО
14 февраля 2024, 19:26

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Мосгорсуд отказал бывшему депутату Госдумы Валерию Рашкину в условно-досрочном освобождении, об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин убил лося в ходе охоты, спрятал его тушу в багажник машины и попытался скрыться, однако, был схвачен с поличным. У бывшего депутата не было разрешения на охоту.

Помимо уголовного дела, на Рашкина также был составлен административный протокол — за рулём он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В суде он заявил, что не был знаком с законом об охоте и не осознавал преступность своих действий.

В апреле 2022 года суд приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

«Постановление Кунцевского суда Москвы отменить, ходатайство адвоката и осужденного Рашкина возвратить заявителю», — передаёт агентство слова судьи со слушания по делу об УДО Рашкина.

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#суд
#охота
#депутат
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В Индии женщина «воскресла» за несколько минут до начала кремации
Жительница Индии очнулась прямо перед началом собственной кремации
14 февраля 2024, 19:09

Фото: iStock/Anze Furlan / psgtproductions

В Индии женщина очнулась прямо перед началом собственной кремации, об этом сообщает Times of India.
По информации СМИ, шокирующий случай произошёл в индийском городе Берхампур.

52-летняя Бужи Аамма попала в больницу со страшными ожогами. Медики исправили ситуацию настолько, насколько это было возможно, после чего родственники забрали её домой. Денег на дорогие лекарства у них не было, и некоторое время спустя супруг Аамма, придя домой, обнаружил свою жену «мёртвой».

Семья «усопшей» организовала церемонию прощания, на которой её повезли на катафалке. Однако, буквально за пару минут до того, как Аамма положили на погребальный костёр, она очнулась. На этом же самом катафалке её повезли домой.

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#индия
#похороны
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