SHOT: На Пушкинской площади в Москве горит здание «Известия холл»

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Пожар вспыхнул в здании «Известия холл» на Пушкинской площади в Москве, пишет Telegram-канал SHOT. Информации о возможных пострадавших пока нет, но столичные огнеборцы уже прибыли на место.
Ранее стало известно, что в Москве десятилетнего мальчика спас от пожара десятилетний кот Кузя. В одной из квартир жилого дома в столице натяжной потолок вспыхнул и рухнул на диван, когда мальчик в соседней комнате учил уроки и не заметил пожара. О надвигающейся беде ребёнка предупредило животное.
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