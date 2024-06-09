В Риме воры ограбили магазин Bulgari на полмиллиона евро

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Преступники ограбили ювелирный магазин Bulgari на Виа деи Кондотти в Риме, нанеся ущерб примерно в 500 тысяч евро. Об этом пишет местная газета Il Messaggero.
Как сообщается, злоумышленники проникли в магазин около полуночи, пробравшись через отверстие в полу одного из служебных помещений. Они похитили ювелирные изделия стоимостью около 30 тысяч евро каждое. Банда состояла из пяти человек, все были в масках и балаклавах.
Полиция ведет расследование этого преступления. У правоохранителей имеются записи с видеокамер, установленных в магазине, а также доступ к записям с камер соседних магазинов и городских улиц.
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Артем Кузьмин