Жителям Подмосковья рассказали, кто и как может получить единое пособие

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В Подмосковье единое пособие получают около 230 тыс. семей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона.
Единое пособие – ежемесячные выплаты на детей и беременных, который выплачивает Социальный фонд. Размер выплаты зависит от дохода семьи и может составлять от 50 до 100% прожиточного минимума. Это 9 тыс. 361 рубль и 18 тыс. 723 рублей на детей соответственно и до 21 тыс. 039 рублей – для беременных.
Проактивная выплата назначается на нового ребёнка в семье в размере, в котором выплачивается на предыдущих детей. То есть если семья уже получает пособие, подавать документы не нужно.
По данным министерства, размер пособия зависит от нуждаемости семьи и составляет от 50 до 100% прожиточного минимума беременным для трудоспособного населения, а для детей – установленный на ребёнка. При определении нуждаемости семьи учитывают доход семьи, недвижимость, транспорт и проценты по вкладам.
Разобраться в порядке предоставления единого пособия и узнать размеры выплат можно в социальном боте-помощнике «Соцуслуги Подмосковья».
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«В нашем регионе 230 тыс. жителей получают социальное пособие – это беременные женщины и родители детей до 17 лет. Выплата предоставляется семьям с низкими доходами, а с этого года она стала автоматической для семей, где родился ещё один ребёнок», – пояснила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Проактивная выплата назначается на нового ребёнка в семье в размере, в котором выплачивается на предыдущих детей. То есть если семья уже получает пособие, подавать документы не нужно.
По данным министерства, размер пособия зависит от нуждаемости семьи и составляет от 50 до 100% прожиточного минимума беременным для трудоспособного населения, а для детей – установленный на ребёнка. При определении нуждаемости семьи учитывают доход семьи, недвижимость, транспорт и проценты по вкладам.
Разобраться в порядке предоставления единого пособия и узнать размеры выплат можно в социальном боте-помощнике «Соцуслуги Подмосковья».
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Лора Луганская