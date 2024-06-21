Жителям Подмосковья рассказали, куда обратиться при протечке крыши

Фото: пресс-службе Минчистоты МО
В Подмосковье с начала июня устранили протечки крыш в 137 многоквартирных домах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Управляющие компании региона успешно выполнили 137 задач по ремонту протекающих кровель многоквартирных домов. Больше всего протечек устранили специалисты из Химок, Богородского и Подольска», – уточняется в сообщении.Как напомнили в министерстве, управляющие организации обязаны регулярно осматривать крыши и оперативно устранять обнаруженные дефекты. Задача должна быть выполнена в течение 24 часов с момента обнаружения.
Если жилец увидел протечку, он должен немедленно обратиться в управляющую компанию, а затем оставить заявку на портале Единой диспетчерской системы региона.
Если срок истёк, а проблема не решена, следует обратиться в ближайший территориальный отдел ведомства. Контактная информация представлена на его сайте.
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