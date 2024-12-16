Произошел страшный пожар в московской детской школе конного спорта «Волшебный лес»

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В ночь на сегодня в детской спортивной школе конного спорта «Волшебный лес», расположенной в парке «Лосиный Остров», произошёл сильный пожар. Об этом информирует Telegram-канал «Shot».
По данным канала, огонь вспыхнул около трёх часов ночи и охватил одноэтажное строение площадью 100 квадратных метров.
Отмечается, что в этом здании находились сервера с записями с камер видеонаблюдения и раздевалка для детей. Пламя быстро распространилось, угрожая конюшне, где содержались 22 лошади. Благодаря оперативным действиям работников школы, все животные были успешно выведены на улицу и не пострадали.
Директор «Волшебного леса» сообщил, что сгоревшая раздевалка была практически обесточена, что исключает возможность короткого замыкания. Кроме того, камеры видеонаблюдения не фиксировали участок, где начался пожар. Предварительные данные указывают на то, что возгорание могло начаться со стены, выходящей на лес.
Несмотря на отсутствие подозреваемых в поджоге, директор выразил сомнения в случайности происшествия, отметив, что «в совпадения он не верит». Напомним, что сегодняшнее возгорание произошло ровно через год и два дня после трагического пожара в школе «Волшебный лес», в результате которого погибли 19 лошадей. Виновных так и не удалось установить, а камеры в тот день были отключены.
В селе Аскарово в Башкортостане произошёл пожар, в результате которого погибли двое детей из многодетной семьи. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Отмечается, что в этом здании находились сервера с записями с камер видеонаблюдения и раздевалка для детей. Пламя быстро распространилось, угрожая конюшне, где содержались 22 лошади. Благодаря оперативным действиям работников школы, все животные были успешно выведены на улицу и не пострадали.
Директор «Волшебного леса» сообщил, что сгоревшая раздевалка была практически обесточена, что исключает возможность короткого замыкания. Кроме того, камеры видеонаблюдения не фиксировали участок, где начался пожар. Предварительные данные указывают на то, что возгорание могло начаться со стены, выходящей на лес.
Несмотря на отсутствие подозреваемых в поджоге, директор выразил сомнения в случайности происшествия, отметив, что «в совпадения он не верит». Напомним, что сегодняшнее возгорание произошло ровно через год и два дня после трагического пожара в школе «Волшебный лес», в результате которого погибли 19 лошадей. Виновных так и не удалось установить, а камеры в тот день были отключены.
В селе Аскарово в Башкортостане произошёл пожар, в результате которого погибли двое детей из многодетной семьи. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова