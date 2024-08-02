Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке на предстоящих выходных

1 августа 2024 года президент России Владимир Путин встретил вернувшихся на родину соотечественников у трапа в аэропорту Внуково в Москве. Российских граждан встретил почетный караул и красная ковровая дорожка. Среди них — сын депутата Госдумы РФ от ЛДПР Валерия Селезнёва — Роман. В материале «Радио 1» расскажем, что известно о Романе Селезнёве и по какой причине его арестовали.