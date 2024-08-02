Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке на предстоящих выходных

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В ближайшие выходные — 3 и 4 августа — на большей части лесных территорий Московской области ожидается малая степень пожарной опасности, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«В субботу, 3 августа, на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Наро-Фоминском лесничестве — I класс пожарной опасности. А в воскресенье, 4 августа, II класс пожарной опасности ожидается на всей территории Подмосковья», — говорится в сообщении.Пожарная опасность в лесах оценивается по пятибалльной шкале, где I класс означает, что пожарной опасности нет, II класс указывает на малую степень пожароопасности, III класс — это средняя степень, IV класс — высокая степень, а V класс — чрезвычайная степень.
В областном Комлесхозе также напомнили, что нарушителям правил пожарной безопасности в лесах Подмосковья грозят крупные штрафы. Для физических лиц они составляют от 15 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 110 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 тысяч до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы на срок от 8 лет.
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