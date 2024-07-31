В лесу под Егорьевском заблудился 81-летний грибник

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81-летний мужчина отправился собирать грибы в лесу на территории городского округа Егорьевск и не смог самостоятельно найти дорогу домой, на помощь грибнику пришли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Заблудившийся пенсионер сам позвонил в единую службу экстренных вызовов «Система-112» и описал ситуацию. Прибывшие в район поиска спасатели связались с грибником по телефону и объяснили ему, как при помощи приложения на смартфоне передать геолокацию. Мужчина отправил координаты своего местоположения спасателям и начал их ждать», — говорится в сообщении.Из-за того, что лес оказался болотистым и почти непроходимым из-за бурелома, поиски заняли три часа, однако завершились успешно. Спасённый пенсионер не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.
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