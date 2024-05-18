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Россиянам рассказали про мошенников «из Центробанка»

Специалист Постникова: ЦБ не работает напрямую с физическими лицами
18 мая 2024, 02:31
Фото: iStock/artoleshko

Фото: iStock/artoleshko

Мошенники активно представляются сотрудниками Центрального банка (ЦБ) России и используют многоуровневую схему обзвона, в которой подозревается участие сотрудников правоохранительных органов, сообщила главный эксперт кибербезопасности ГУ ЦБ по ЦФО Татьяна Постникова ​в ​беседе с «Лайф.ру».
Специалист рассказала, что для убеждения злоумышленник отправляет жертве документ с логотипом и печатью Центрального банка по мессенджеру или электронной почте. Незнакомцам нельзя передавать свои персональные данные, 3-значный код на обратной стороне карты, код из SMS, PIN-код для доступа к мобильному приложению банка, логин и пароль от онлайн-банка.

Постникова подчеркнула, что Центробанк не работает напрямую с физическими лицами, не рассылает сообщения и справки сотрудникам, не обслуживает счета граждан. Она также рекомендует в случае телефонных звонков позвонить в банк самостоятельно, а также использовать антивирус и защиту от спама на устройстве.



Ранее ВТБ предупредил россиян о новой схеме мошенничества: злоумышленники начали уговаривать жертв продлить срок действия карты. Для этого потенциальным жертвам рассылается фишинговая ссылка и на смартфон пользователя устанавливается вредоносное ПО.

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#мошенник
#банк
#центробанк
#деньги
#звонок
#счёт
Минпромторг изменил сроки поставок новых российских самолетов
18 мая 2024, 00:26

Фото: iStock/frentusha

Министерство промышленности и торговли России изменило количество и сроки производства гражданских самолетов в рамках обновленной комплексной программы развития авиационной промышленности до 2030 года, следует из опубликованного правительственного распоряжения, передает РБК.
Как следует из документа, по итогам выполнения программы к 2031 году будет произведено 994 самолета – на 87 меньше, чем не планировалось два года назад. Это сокращение затронет небольшое региональные самолеты, а не магистральные. Основное производство запланировано на последнюю треть десятилетия.

Ранее генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что заметный уход иностранных гражданских самолетов у российских авиакомпаний из-за невозможности ремонта с 2030 году. В прошлом году он назвал еще один крайний срок – 2025 год. Чемезов не объяснил причин, по которым дата была значительно перенесена.

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#самолет
#производство
#документы
#экономика
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Названы самые популярные в Подмосковье сферы деятельности получателей субсидий по франшизе
17 мая 2024, 22:27

Фото: Istockphoto / Elena Chelysheva

Чаще всего в Подмосковье с помощью полученных субсидий открывают бизнес в сфере образования. О том, какие сферы бизнеса наиболее часто становятся получателями поддержки, рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Как напомнили в ведомстве, предприниматели в течение года могут подать заявку на получение субсидии для открытия бизнеса по франшизе. Максимальная сумма поддержки – 1 млн рублей
«Субсидия для бизнеса по франшизе работает в Подмосковье третий год. Подать заявку на получение поддержки предприниматели могут онлайн в течение года. Чаще всего с помощью полученных субсидий в регионе открывается бизнес в сфере образования – 25% и медицины – 23%. Далее идут кафе и рестораны – 18%», – пояснила Зиновьева
Согласно условиям программы, бизнес может компенсировать затраты на приобретение оборудования, арендные платежи и оплату коммунальных услуг. Размер поддержки для подмосковных франшиз – до 50% и до 1 млн рублей. Для франшиз из других регионов – до 500 тыс. рублей.

Подать заявку на получение субсидии для открытия бизнеса по франшизе и другие меры поддержки можно на инвестиционном портале Московской области.

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#московская область
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#субсидии
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Суд арестовал активы немецкого Unicredit на 462,7 миллиона евро
17 мая 2024, 19:33

Фото: iStock/gorodenkoff

Арбитражный суд Петербурга по запросу ООО «Русхимальянс» наложил арест на активы Unicredit Bank AG и связанных с ним российских юридических лиц на сумму около 462,7 миллиона евро.
Арестованными оказались ценные бумаги и денежные средства, включая счета, за исключением счетов типа «С» и «И», а также недвижимое имущество.

Суд запретил «Юникредит банку» распоряжаться 100% долей в ООО «Юникредит лизинг» и ООО «Юникредит гарант», а также отчуждать имущество, стоимость которого превышает 5% балансовой стоимости всех активов.

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#санкции
#ес
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Подмосковная инвесткарта позволила бизнесу заключить 800 договоров на получение земли и недвижимости
17 мая 2024, 18:30

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковный бизнес заключил более 800 договоров на получение земельных участков и объектов недвижимости благодаря Инвестиционной карте Московской области. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Карта позволяет инвесторам самостоятельно подобрать локацию для размещения бизнеса в регионе. Также можно оставить заявку на подбор площадки специалистами Мининвеста. Сегодня с помощью пяти онлайн-сервисов через инвесткарту Московской области бизнес заключил 825 договоров на получение земельных участков и объектов недвижимости. Объём инвестиций по проектам – 233 млрд рублей. Их реализация позволит создать более 24,5 тыс. рабочих мест», – уточнила Зиновьева.
Она добавила, что предприниматели воспользовались пятью онлайн-сервисами – «Земля за 1 рубль», «Земля без торгов», «Недвижимость за 1 рубль», «Недвижимость в МКД» и «Земля в индустриальных парках».

Подобрать площадку для размещения бизнеса и подать заявку на получение локации можно на инвестиционном портале Московской области.

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#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#екатерина зиновьева
#московская область
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Глава Одинцовского округа Иванов анонсировал реализацию 37 инвестпроектов
17 мая 2024, 17:22

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

За пять лет в Одинцовском городском округе запустили 64 крупных инвестпроекта более чем на 42 млрд рублей. Такие данные привёл глава муниципалитета Андрей Иванов на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
По его словам, в рамках этих инвестиционных проектов создано 27,5 тыс. рабочих мест, появилось 8 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса.
«При этом крупные промышленные площадки – «ОборонАвиаХран» и «Одинцовский технопарк» – заполнены на 100%. Под программу импортозамещения планируется строительство индустриального парка АРМА. В стадии реализации на 2024-2026 годы – 37 инвестпроектов на 45,9 млрд. рублей. На них создадут около 9 тыс. рабочих мест», – сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области по итогам встречи.
На встрече Воробьёв и Иванов подвели итоги работы в Одинцовском городском округе за пять лет и обсудили реализацию новых проектов.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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«Аэрофлот» и «Ростех» подписали контракт на поставку самолетов Ту-214
17 мая 2024, 12:16

Фото: сайт Кремля

В ближайшие годы «Ростех» поставит «Аэрофлоту» 11 самолетов Ту-214, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов в интервью РБК. Стороны уже заключили соответствующие контракты.
«Сейчас мы прорабатываем сроки поставки. В перспективе "Аэрофлот" заинтересован в дополнительных самолетах. Также у них есть пожелание доработать самолеты: изначально они рассчитаны на трех членов экипажа, но просят перейти на двух», — отметил Чемезов.
Не уточняется, будут ли все 11 самолетов доставлены в парк «Аэрофлота» с экипажем из двух человек или часть из них останется в первоначальной конфигурации.

На Восточном экономическом форуме — 2022 во Владивостоке «Аэрофлот» подписал с «Ростехом» соглашение о поставке 339 российских самолетов к 2031 году, включая 40 Ту-214.

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#самолёты
#соглашение
#вооружение
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#аэрофлот
#поставки
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Жители Московской области смогут поменять скопившуюся мелочь на банкноты
16 мая 2024, 22:02

Фото: Istockphoto / Andrey Ozhegov

В Московском регионе с 20 мая по 2 июня пройдёт Всероссийская акция «Монетная неделя». В течение 14 дней жители Подмосковья смогут обменять скопившуюся дома мелочь на банкноты или зачислить эти деньги себе на счёт без комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья.
В акции участвуют более 120 филиалов банков в Московской области. Список участников и адреса отделений, принимающих мелочь, размещён на сайте. монетнаянеделя.рф
«Сегодня популярен безналичный расчёт, людям проще расплачиваться картой, чем наличными. Поэтому покупатели не спешат нести мелочь в магазины. Между тем в обращении находится огромное количество монет. На каждого россиянина их приходится почти 500 штук – в среднем 1,5 кг или 850 рублей. Большая их часть в оборот не возвращается, а оседает в карманах и копилках», – пояснил первый замначальника Главного управления Банка России по ЦФО Владимир Кныш.
По его словам, «Монетная неделя» позволит вернуть металлические деньги в оборот и сократить расходы государства на чеканку новых монет.

По данным пресс-службы, в прошлом году за время «Монетной недели» жители Подмосковья принесли в банки почти 439 тыс. монет на сумму более 2,2 млн рублей.

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#экономика
#деньги
#банки
#подмосковье
#московская область
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Россия и Китай могут создать производство автомобилей на водороде
16 мая 2024, 20:58

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В рамках сотрудничества между Россией и Китаем в области водородной энергетики может возникнуть возможность создания совместного производства автомобилей на водороде на территории РФ, сообщила руководитель группы стратегического консалтинга Kasatkin Consulting Ольга Насиковская в интервью РИА Новости.
По ее словам, эта инициатива станет частью широкого сотрудничества по развитию возобновляемых источников энергии и рынка углеродных единиц, о чем было объявлено в совместном заявлении стран.

Учитывая, что в Китае уже имеются развитые технологии и производство водородных автомобилей и автобусов, Россия может рассматривать возможность приобретения таких транспортных средств, а также создания совместного предприятия на своей территории для производства водородных транспортных средств, считает Насиковская.

Она также отметила, что у России есть потенциал для продажи водорода в Китай, но это направление сталкивается с техническими и логистическими сложностями, которые требуют дополнительного изучения и решения.

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#россия
#производство
#китай
#технологии
#предприятия
#маск
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Глава совета АУРЭК Ефимов: В онлайн-ритейле действуют правила Дикого запада
16 мая 2024, 20:54

Фото: iStock/vittaya25

Председатель совета ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Александр Ефимов, рассуждая о регулировании деятельности маркетплейсов, заявил, что нужны более жёсткие меры со стороны государства в этой области.
По его словам, сейчас в этой не тронутой государством сфере царят правила и законы Дикого Запада.

«Сегодня в этой отрасли задействовано 3-5 млн человек и ещё треть страны пользуется услугами маркетплейсов. И пока у нас на рынке онлайн-ритейла действуют правила Дикого запада. Только в одном суде Подмосковья более 3 тыс. судебных процессов по одному маркетплейсу. Эти дела изучает специально созданная коллегия», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Ефимов.

Ранее сообщалось, что ФАС РФ устанавливала, что маркетплейсы Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке, однако на проверки действует мораторий, поэтому ведомство работает с компаниями для устранения нарушений.

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#законы
#государство
#маркетплейс
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