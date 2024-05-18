Россиянам рассказали про мошенников «из Центробанка»

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Мошенники активно представляются сотрудниками Центрального банка (ЦБ) России и используют многоуровневую схему обзвона, в которой подозревается участие сотрудников правоохранительных органов, сообщила главный эксперт кибербезопасности ГУ ЦБ по ЦФО Татьяна Постникова в беседе с «Лайф.ру».
Специалист рассказала, что для убеждения злоумышленник отправляет жертве документ с логотипом и печатью Центрального банка по мессенджеру или электронной почте. Незнакомцам нельзя передавать свои персональные данные, 3-значный код на обратной стороне карты, код из SMS, PIN-код для доступа к мобильному приложению банка, логин и пароль от онлайн-банка.
Постникова подчеркнула, что Центробанк не работает напрямую с физическими лицами, не рассылает сообщения и справки сотрудникам, не обслуживает счета граждан. Она также рекомендует в случае телефонных звонков позвонить в банк самостоятельно, а также использовать антивирус и защиту от спама на устройстве.
Ранее ВТБ предупредил россиян о новой схеме мошенничества: злоумышленники начали уговаривать жертв продлить срок действия карты. Для этого потенциальным жертвам рассылается фишинговая ссылка и на смартфон пользователя устанавливается вредоносное ПО.
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Постникова подчеркнула, что Центробанк не работает напрямую с физическими лицами, не рассылает сообщения и справки сотрудникам, не обслуживает счета граждан. Она также рекомендует в случае телефонных звонков позвонить в банк самостоятельно, а также использовать антивирус и защиту от спама на устройстве.
Ранее ВТБ предупредил россиян о новой схеме мошенничества: злоумышленники начали уговаривать жертв продлить срок действия карты. Для этого потенциальным жертвам рассылается фишинговая ссылка и на смартфон пользователя устанавливается вредоносное ПО.
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Александр Климов