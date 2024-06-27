Жителям Подмосковья рассказали правила сбора земляники

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
Специалисты Минэкологии объясняют жителям простые правила сбора ягод, которые нужно знать при походе в лес. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
В Подмосковье начался период сбора ягод, на полянках и в лесах уже поспела земляника и черника, где-то можно отыскать костянику.
«Во-первых, важно помнить, что в границах некоторых особо охраняемых природных территорий собирать ягоды запрещено, поскольку это может привести к повреждению краснокнижных растений, а также к сбору плодов, которые являются кормом для редких видов животных.Во-вторых, следует учитывать, что некоторые ягоды, такие как занесённые в Красную книгу Московской области, собирать запрещено в любом месте», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Специалисты не рекомендуют собирать ягоды и грибы вблизи дорог и в черте города, так как растения могут накапливать вредные вещества, которые выбрасывает автотранспорт. К тому же за коммерческую деятельность по продаже лесных пищевых ресурсов можно получить штраф.
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