Советский разведчик передал миллион рублей мошенникам, притворившимся Собяниным

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Телефонные мошенники обманули советского разведчика на миллион рублей, представившись мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что на телефон 92-летнего полковника разведки в отставке Геронтия Лазовика поступил звонок с незнакомого номера. Когда пенсионер ответил, он услышал голос «Собянина», который поинтересовался, если у мужчины деньги.
Тогда Лазовик признался, что у него есть сбережения в долларах, после чего его попросили выбросить пачку купюр из окна квартиры якобы для проведения проверки.
Пенсионер так и сделал, а деньги вскоре забрал «курьер». Когда мужчина осознал, что его обманули мошенники, сразу же написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой.
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Тогда Лазовик признался, что у него есть сбережения в долларах, после чего его попросили выбросить пачку купюр из окна квартиры якобы для проведения проверки.
Пенсионер так и сделал, а деньги вскоре забрал «курьер». Когда мужчина осознал, что его обманули мошенники, сразу же написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой.
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Анастасия Чинкова