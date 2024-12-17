Более 3,5 тысяч специалистов привлекли в сферу ЖКХ Подмосковья за 9 месяцев

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Работа в сфере жилищно-коммунального хозяйства требует значительных ресурсов и профессиональных специалистов, которые заботятся о безопасности и комфорте жителей региона каждый день, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Чуть больше чем за полгода в муниципальные бюджетные учреждения по содержанию территорий и в управляющие компании было привлечено более 3,5 тысяч человек. Мы стараемся всех специалистов коммунального хозяйства при необходимости обеспечить общежитиями, предоставить им социальную поддержку и профессиональное обучение. Также удалось достичь высокого уровня заработных плат — в среднем 65-70 тыс. рублей», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.В муниципальные бюджетные организации, занимающиеся обслуживанием территорий, было принято более 3,3 тысяч специалистов различных профессий:
- рабочие по благоустройству — 2 802 человека;
- водители — 213 человек;
- машинисты — 338 человек.
- электрики — 13 человек;
- плотники — 12 человек;
- слесари-сантехники — 32 человека;
- дворники — 73 человека;
- уборщики — 62 человека;
- прочие вакансии — 61 человек.
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Дайана Хусинова