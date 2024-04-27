Жителям Подмосковья сообщили о режиме работы офисов МосОблЕИРЦ в майские праздники

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Привычный график работы клиентских офисов Московского областного единого информационно-расчётного центра изменится на период майских праздников, об этом жителей региона предупредили в подмосковном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
«В субботу, 27 апреля, все клиентские офисы МосОблЕИРЦ открыты. Но с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 10 мая и 12 мая большинство офисов работать не будет», — говорится в сообщении.Информацию о работе того или иного подмосконого офиса расчётного центра можно посмотреть по ссылке.
В министерстве также напомнили, что оплатить счёт и проконсультироваться со специалистом жители Подмосковья могут дистанционно — через личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или с помощью мобильного приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн». А передать показания счётчиков и получить справочную информацию можно через контактный центр по телефону: +7(499) 444-01-00. Контактный центр принимает звонки ежедневно с 8 утра до 22:00.
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Лев Каштанов