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Жителям Подмосковья сообщили о режиме работы офисов МосОблЕИРЦ в майские праздники

27 апреля 2024, 12:59
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

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Привычный график работы клиентских офисов Московского областного единого информационно-расчётного центра изменится на период майских праздников, об этом жителей региона предупредили в подмосковном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
«В субботу, 27 апреля, все клиентские офисы МосОблЕИРЦ открыты. Но с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 10 мая и 12 мая большинство офисов работать не будет», — говорится в сообщении.
Информацию о работе того или иного подмосконого офиса расчётного центра можно посмотреть по ссылке.



В министерстве также напомнили, что оплатить счёт и проконсультироваться со специалистом жители Подмосковья могут дистанционно — через личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или с помощью мобильного приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн». А передать показания счётчиков и получить справочную информацию можно через контактный центр по телефону: +7(499) 444-01-00. Контактный центр принимает звонки ежедневно с 8 утра до 22:00.

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#московская область
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От Подмосковья поступило уже более 120 заявок на премию #МЫВМЕСТЕ
27 апреля 2024, 14:00

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Приём заявок на участие в международной премии #МЫВМЕСТЕ, направленной на поддержку различных социальных инициатив, продолжается в России, от Московской области поступило уже более 120 заявок, сообщает пресс-служба регионального министерства информационных и социальных коммуникаций.
«На сегодняшний день на международную премию # МЫВМЕСТЕ от Московской области наши активисты подали более 120 заявок. Приём проектов продлится до 3 июня. Я приглашаю всех, у кого есть социально значимые инициативы, принять участие в премии», — сказала глава областного министерства Екатерина Швелидзе.
Отмечается, что заявлять на премию можно не только проекты, но и значимые для общества поступки, меценатство, благотворительность, наставничество. Категории и номинации есть как физических лиц и организаций, так и для территорий.

Финалисты премии получат всестороннюю поддержку и смогут масштабировать свой проект. Подробная информация размещена на официальном портале премия.мывместе.рф.

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#екатерина швелидзе
#премия
#московская область
#подмосковье
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Губернатор Воробьёв поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел»
27 апреля 2024, 13:34

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

«День добрых дел» проводится в субботу, 27 апреля, во всех школах Московской области, в частности, в Селятинской школе №1 Наро-Фоминского городского округа в рамках акции организовали благотворительную ярмарку. Ребят и учителей поблагодарил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«У нас во всех школах в преддверии майских праздников проходит «День добрых дел». Большое спасибо за то, что вы тоже участвуете в этой акции. Вы большие молодцы», — сказал глава региона.
Он добавил, что приготовленные для благотворительной ярмарки кексы, пряники и печенье купят и отвезут в ближайшие воинские подразделения. Отмечается, что деньги, вырученные на благотворительной ярмарке, будут переданы на помощь бойцам Кантемировской дивизии, находящимся в зоне СВО.

Директор школы Ксения Мишина рассказала, что это не первая благотворительная ярмарка, организованная в школе. На средства, вырученные на предыдущей ярмарке, школа купила материалы для создания маскировочных сетей и парафин для окопных свечей. Сети и свечи изготавливают сами ребята на внеурочных занятиях. С начала года ученики выслали военным уже девять масксетей.

Кроме того, в рамках «Дня добрых дел» старшеклассники Селятинской школы занялись благоустройством территории у памятника БМП-2 и посадкой там деревьев.

Всего в «Дне добрых дел» принимают участие более миллиона подмосковных школьников.

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#андрей воробьёв
#благотворительная акция
#наро-фоминск
#школьники
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«Шантаж и угрозы»: Стало известно, как ВСУ вербуют русских детей для диверсий
Эксперт по безопасности Сливончик: спецслужбы вовлекают детей в преступления
27 апреля 2024, 13:08

Фото: iStock/Daisy-Daisy

26 апреля в городе Волжский Волгоградской области задержали 17-летних членов проукраинской группировки. Они хотели взорвать отдел полиции или военкомат. Подростки признались, что установили связь с главарями экстремистской украинской организации, от которых получили подробные инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ). Дальше несовершеннолетние самостоятельно синтезировали взрывчатое вещество и провели его испытание.

Исполнительный директор СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергей Силивончик в беседе с «Радио 1» объяснил, почему несовершеннолетние легко поддаются влиянию со стороны и совершают преступления.

«Нужно понимать, что у подростков неустойчивая психика и не до конца сформированные ценности. Тем более, что у нас школа долго время занималась только обучением, а не воспитанием. И многие ценности, которые воспитывались системно какое-то количество лет назад, были утеряны. К тому же сейчас мы живем в очень развитом информационном обществе, когда информация очень доступна. В связи с этим многие подростки фактически воспитываются интернетом, принимают участие в различных сообществах, и спецслужбы других стран проводят работу для того, чтобы завлекать в эти деструктивные сообщества, обрабатывают их и подталкивают к совершению преступлений. Способы могут быть разные: обман, шантаж, угрозы», — рассказал эксперт.

Также собеседник добавил, что некоторые дети не понимают серьезность того, что они делают — это зачастую и служит причиной.

«Многие дети не совсем понимают серьезность того, что они делают. Даже игры в некоторых странах сейчас разрабатываются на экспорт, чтобы разрушать психику детей. И многие, идя на преступление, не до конца понимают серьезность того, что происходит. Для них это игра, игра в каких-то разведчиков, шпионов и так далее. У них это вызывает интерес, а потом обратного пути уже нет», — сообщил специалист.

Сергей Сливончик отметил, что таких случаев можно избежать, если строить с детьми доверительные отношения, следить за их информационной гигиеной и по возможности контролировать.
«Главное, чтобы подростку было чем заняться, чтобы он мог отличить плохое от хорошего и в сложной ситуации шёл к взрослым. Нужно строить с ребёнком доверительные отношения, чтобы он не боялся сказать. Также нужно соблюдать правила информационной гигиены, цифровой безопасности, учитывать уровень влияния интернета и контролировать по возможности. Но жёсткий контроль здесь не допустим, потому что чем жестче мы контролируем, тем больше хочется посмотреть, что там запрещается. Если бы дети доверили свои проблемы взрослым, психологам, то вряд ли бы такое происходило», — пояснил эксперт.

В завершении беседы Сергей Сливончик напомнил, что сейчас идёт больший уклон в сторону воспитания и пропаганды ценностей общества, семьи, родины. Нужно, чтобы наши дети выросли не на импортируемых ценностях, а на наших — чужих нам не нужно, заключил собеседник.

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Мастер фэншуй раскрыла, как привлечь удачу с помощью приправы
Эксперт по фэншуй Рунова: с помощью лаврового листа можно привлечь удачу
27 апреля 2024, 13:02

Фото: iStock/Aleksandra Staszczyk

С помощью лаврового листа можно привлечь удачу, богатство и исполнить заветные мечты. Об этом рассказала эксперт по фэншуй Олеся Рунова.
Она рассказала, что лавр символизирует чистоту, целеустремленность, триумф и бессмертие. С помощью этого листа можно обрести жизненную силу, успех и здоровье. Также эта приправа поможет исполнить жение и оградить от бед.

«При этом свои свойства растение сохраняет даже после высушивания. Листочек лавра стоит положить, например, в сумку, чтобы постоянно носить с собой. Он будет придавать сил, оберегать от неприятностей и несчастных случаев», – отметила Рунова в интервью с «Москвой 24».

Она также порекомендовала в каждый угол комнаты, где обычно собирается вся семья, положить лаврушки, тогда домочадцы будут реже болеть.
Ещё на лавровом листе можно написать желание и бросить его в огонь. Такой ритуал поможет человеку быстро добиться поставленной цели.

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#любовь
#интервью
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Стало известно, где лучше отдохнуть с детьми в майские праздники
Психолог Наумова: В майские праздники лучше уехать всей семьей на дачу
27 апреля 2024, 12:43

Фото: iStock/shironosov

Майские праздники лучше всего провести в кругу семьи, можно отправиться вместе с детьми на дачу, в парк или интерактивный музей. Об этом рассказала психолог Наталья Наумова.
«Важно оценить потребности всех и выбрать оптимальный вариант. Отличным будет отдых на природе, поездка на дачу, чтобы погулять на свежем воздухе, поиграть в активные игры. Если не удается выехать за город, то в городской черте есть много парков, где можно прекрасно провести время и повеселиться», — рассказала Наумова в интервью NEWS.ru.

Она также посоветовала посетить с детьми аттракционы, развлекательные мероприятия, игровые центры, зоопарки или интерактивные музеи.
Специалист призвала россиян не ссориться в праздничные дни, и тогда отдых в кругу семьи пройдёт превосходно, заключила Наумова.

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Москвичам рассказали, когда в столице закончится дождь
Синоптик Позднякова: к вечеру погода в столичном регионе «успокоится»
27 апреля 2024, 12:25

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Уже к 17.00 27 апреля погода в столичном регионе должна успокоиться. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По словам специалиста, интенсивные дожди обошли некоторые районы столицы.

«И вот на 11:00 самые интенсивные осадки у нас прошли всё-таки на северо-востоке и востоке столицы. То есть в восточном округе автоматические станции показали, что количество осадков буквально за два часа, то есть с 09:00 до 11:00 превысило отметку 20 мм, то есть это действительно сильные осадки», — рассказала собеседница RT.

Однако уже к 17.00 27 апреля погода в столичном регионе «успокоится». В следующие дни фронт отступит, и жители Москвы и Московской области смогут насладиться солнечными лучами и майским теплом.

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#станции
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В акции «Диктант Победы» приняли участие более 500 жителей Волоколамского округа
27 апреля 2024, 12:08

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

Свыше 500 жителей Волоколамского округа стали участниками историко-патриотической акции «Диктант Победы», она проводилась более чем на десяти уникальных площадках муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации округа.
Участие в «Диктанте Победы» приняла временно исполняющая полномочия главы Волоколамского округа Наталья Козлова.

«Диктант Победы» — это прежде всего связь поколений. Это память о тех, кто ценой своей жизни дал нам сегодняшнее небо над головой. Участвуя в этой масштабной акции, в преддверии праздника Великой Победы мы ещё раз благодарим своих предков, героически защищавших нашу Родину», — сказала Наталья Козлова.
Глава округа писала «Диктант Победы» в средней школе №2. Там же свои знания по истории Великой Отечественной войны проверил руководитель Волоколамского отделения общественной организации «Офицеры России» Валерий Гурин, председатель Волоколамского отделения ветеранской организации «Боевое братство» Олег Паршин, члены местного Совета депутатов, юнармейцы, волонтёры и многие другие.

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#диктант победы
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Губернатор Воробьёв рассказал о цифровизации в Подмосковье
27 апреля 2024, 11:50

Фото: пресс-служба правительства МО

Опытом внедрения цифровых технологий в разные сферы жизни Московской области поделился губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе заседания комиссии Госсовета России по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика». Заседание под руководством секретаря Госсовета Игоря Левитина состоялась в Доме правительства Подмосковья, сообщает пресс-служба правительства области.
«В послании нашего президента отдельным блоком была выделена необходимость цифровой трансформации. Мы этим занимаемся. Насколько успешно — оценят жители, которые пользуются всеми этими сервисами», — сказал Воробьёв.
Глава региона отметил, что в области растёт востребованность портала госуслуг. В частности, именно через этот онлайн-порта подаётся 98% всех заявлений, а количество очных посещений МФЦ стабильно снижается.

Одной из самых популярных цифровых услуг является запись ребёнка в первый класс. Кроме того, в рамках цифровизации сферы образования в области был внедрён «Электронный дневник», позволяющий родителям контролировать оценки и домашние задания детей в онлайн-режиме.

Благодаря цифровизации здравоохранения у жителей Подмосковья появилась возможность записаться к врачу онлайн, кроме того, стали доступны телемедицинские консультации.

В сфере транспорта в области внедрена безналичная оплата за проезд, к этой системе подключилась 121 компания-перевозчик, работающая в регионе. Цифровизация также помогает любителям активного образа жизни: для них была создана онлайн-платформа «Мой спорт», где собрана вся информация о спортивных учреждениях Подмосковья. Кроме того, на платформе проводятся трансляции соревнований.

Цифровизация социальной сферы позволила внедрить проактивное предоставление ряда социальных услуг, то есть получателям не нужно подавать заявление на ту или иную льготу или выплату: всё оформляется автоматически.

В сфере государственного управления в Московской области действует целый набор цифровых решений, касающихся строек, закупок и прочего. Кроме того, в Подмосковье организована эффективная система обратной связи с жителями — портал «Добродел». Через него ежегодно поступает около 2 млн обращений.

Кроме того, цифровизация делает Московскую область более безопасной — в этом правоохранителям помогает система видеонаблюдения «Безопасный регион». Кроме того, через камеры «Безопасного региона» контролируется соблюдение чистоты и порядка на общественных территориях.

Для удобства жителей в области работает 21 проект с использованием искусственного интеллекта и ещё семь находятся на стадии внедрения. ИИ используется и в медицине, и в благоустройстве, и для оптимизации работы общественного транспорта и пр.

Андрей Воробьёв в ходе заседания Госсовета также представил 11 предложений для включения в находящийся в разработке национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Среди внесённых главой региона предложений предоставление возможности цифровой регистрации недвижимости для юридических лиц, внедрение цифрового профиля мигранта — то есть электронной карты, содержащей полную информацию о приезжем, создание электронной системы отчётов и многое другое.

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#цифровизация
#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
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Стали известны новые требования при покупке sim-карт
Минцифры разработало новые требования к иностранцам при покупке sim-карт
27 апреля 2024, 11:48

Фото: istockphoto/Pinkypills

Минцифры РФ подготовило законопроект, вводящий новые правила для иностранцев и лиц без гражданства при покупке ими sim-карт. Об этом заявило министерство в своем Telegram-канале.

Сообщается, что теперь заключить договор на услуги связи будет возможно только после регистрации биометрии в Единой биометрической системе (ЕБС). Колличество номеров, которые зарегистрированы на одного иностранца будет ограничено до 10. Купить sim-карту можно будет только в салонах связи или точках продаж. Через интернет этого сделать будет нельзя.

Если закон примут, то все иностранцы будут оповещены о новых правилах до 1 февраля 2025 года. До 1 марта 2025 года ими должны будут быть переоформлены документы, либо им отключат услуги связи. Теперь в договоре будет указываться уникальный международной идентификатор или IMEI. Он нужен для устройства, в котором будет находиться карта. Если её вставят в другое устройство, связь будет отключена.

Ранее Минцифры опровергло сведения о массовом отъезде IT-специалистов из России. СМИ начали активно писать о том, что специалисты IT-отрасли массово покидают страну. При этом данные Минцифры свидетельствуют о том, что две трети уехавших в 2022 году «айтишников» вернулись на родину. За прошлый год оттока специалистов не наблюдалось. Также ведомство сослалось на данные Росстата, который гласят, что число занятых в этой сфере работников выросло на 13%, достигнув 857 тысяч человек. Минцифры назвало IT-сферу одной из самых быстро развивающихся в российской экономике. Средняя зарплата сотрудников в прошлом году выросла на 13%.

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