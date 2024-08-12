Жителям Подмосковья стало легче узнать дату обслуживания газового оборудования

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Жильцам многоквартирных домов Подмосковья стало проще узнать дату технического обслуживания газового оборудования. В регионе начал работать новый электронный сервис для жителей газифицированных квартир, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Сервис представляет собой виртуальный консультант в Telegram. С помощью чат-бота каждый может узнать точную дату техобслуживания газового оборудования в квартире. Кроме того, за 20 дней и за три дня до визита газовщиков бот пришлёт уведомление.
Новый чат-бот может предоставлять круглосуточную помощь, отвечать на вопросы и быстро обрабатывать запросы. При этом все конфиденциальные данные сервис предоставляет только при введении номера лицевого счета абонента.
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«Кроме того, с помощью бота жители могут оставить отзыв или предложение, оценить работу слесаря. Помимо этого, в сервисе собрана полезная информация по безопасному использованию газа в быту - как действовать при обнаружении запаха газа, что будет, если не пустить газовщиков для проведения техобслуживания, как отличить настоящего газовщика от мошенника», – пояснили в министерстве.
Новый чат-бот может предоставлять круглосуточную помощь, отвечать на вопросы и быстро обрабатывать запросы. При этом все конфиденциальные данные сервис предоставляет только при введении номера лицевого счета абонента.
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Лора Луганская