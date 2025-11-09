09 ноября 2025, 18:45

Politico: в Нью-Йорке готовятся к вводу войск в город после мэровских выборов

Фото: istockphoto/dangutsu

Власти Нью‑Йорка готовятся к возможному вводу войск Национальной гвардии США в город. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.