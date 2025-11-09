В Нью-Йорке готовятся к вводу войск в город
Власти Нью‑Йорка готовятся к возможному вводу войск Национальной гвардии США в город. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
По сведениям издания, в последние недели влиятельные горожане проводили встречи, на которых обсуждали сценарии возможной отправки президентом Дональдом Трампом бойцов Нацгвардии или федеральных агентов на городскую территорию.
Отмечается также, что губернатор штата Кэти Хокул обеспокоена потенциальными действиями федеральной власти после избрания Зохрана Мамдани мэром Нью‑Йорка.
По информации журналистов, она даже создала виртуальную «военную комнату», где проводила консультации с представителями правоохранительных органов, чиновниками, бизнесменами и активистами, стремясь предотвратить или смягчить возможное федеральное вмешательство.
