В Великобритании расследуют закупки российской авиатехники

Власти Великобритании начали проверку, чтобы выяснить, не нарушались ли санкции из‑за импорта российской авиатехники. Об этом пишет The Observer.



По данным министерства по делам бизнеса и торговли, в январе–июне 2025 года в страну ввезли товаров из России на £80 млн ($105 млн), что на 21,2% больше, чем за тот же период 2024 года. Из этой суммы £36,6 млн ($47,7 млн) приходятся на авиатехнику.

В администрации королевства не смогли подтвердить, разрешили ли эти поставки при действующем санкционном режиме.

Правительственный представитель призвал компании, которые считают, что могли нарушить торговые ограничения, уведомить об этом власти.

