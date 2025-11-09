В Великобритании расследуют закупки российской авиатехники
Власти Великобритании начали проверку, чтобы выяснить, не нарушались ли санкции из‑за импорта российской авиатехники. Об этом пишет The Observer.
По данным министерства по делам бизнеса и торговли, в январе–июне 2025 года в страну ввезли товаров из России на £80 млн ($105 млн), что на 21,2% больше, чем за тот же период 2024 года. Из этой суммы £36,6 млн ($47,7 млн) приходятся на авиатехнику.
В администрации королевства не смогли подтвердить, разрешили ли эти поставки при действующем санкционном режиме.
Правительственный представитель призвал компании, которые считают, что могли нарушить торговые ограничения, уведомить об этом власти.
Читайте также: