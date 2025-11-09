Свадебный кортеж в Сочи перекрыл дорогу для дрифт-шоу
В Сочи свадебный кортеж заблокировал трассу для дрифт-шоу
В Сочи участники свадебного кортежа перекрыли дорогу и устроили дрифт прямо на проезжей части. Об этом сообщает Telegram‑канал «ЧП Сочи».
В материале говорится, что машины процессии маневрировали на дороге, из‑под колес поднимался дым, в результате чего образовалась пробка, и другие водители были вынуждены ждать окончания «шоу».
Местная полиция заинтересовалась инцидентом. В ГУ МВД по Краснодарскому краю уточнили, что проводится проверка.
Правоохранительные органы принимают меры по установлению лиц, чьи действия привели к блокировке движения.
Читайте также: