Свадебный кортеж в Сочи перекрыл дорогу для дрифт-шоу

Фото: istockphoto/Chalabala

В Сочи участники свадебного кортежа перекрыли дорогу и устроили дрифт прямо на проезжей части. Об этом сообщает Telegram‑канал «ЧП Сочи».



В материале говорится, что машины процессии маневрировали на дороге, из‑под колес поднимался дым, в результате чего образовалась пробка, и другие водители были вынуждены ждать окончания «шоу».

Местная полиция заинтересовалась инцидентом. В ГУ МВД по Краснодарскому краю уточнили, что проводится проверка.

Правоохранительные органы принимают меры по установлению лиц, чьи действия привели к блокировке движения.

