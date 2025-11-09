Свадебный кортеж в Сочи перекрыл дорогу для дрифт-шоу

09 ноября 2025, 19:00

В Сочи свадебный кортеж заблокировал трассу для дрифт-шоу

Фото: istockphoto/Chalabala

В Сочи участники свадебного кортежа перекрыли дорогу и устроили дрифт прямо на проезжей части. Об этом сообщает Telegram‑канал «ЧП Сочи».