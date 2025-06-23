Максимум 22 градуса: синоптик рассказал о погоде на неделю

23 июня 2025, 14:16

Синоптик Шувалов: жителей Московского региона ждёт прохладная погода на неделе

Фото: iStock/Germanovich

На этой неделе самым тёплым днём будет вторник, воздух прогреется до +22 градусов. В целом же жителей Москвы и Подмосковья ждёт прохладная погода. Об этом «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.







«С севера идёт циклон, и мы сначала попадаем в его наиболее дождевую часть, а потом в тыловую — холодную часть. Там температура будет уже ниже 20 градусов, но, скажем так, выше 15 градусов. 15—17 градусов всё-таки гарантировано, и даже на вторую половину недели. <…> от 22 до 15 градусов — вот в этих пределах мы и будем существовать, иногда нас будет правда поливать дождик», — сообщил синоптик.