Жителям Татарстана рассказали, что делать во время «белкопада»

05 октября 2026, 16:31

Осенью бельчата второго выводка начинают покидать гнезда

Фото: istockphoto / Adam Bartosik

В октябре в Татарстане начинается сезон «беличьих осадков», или «белкопад». Подросшие бельчата летнего выводка покидают гнезда и из-за недостатка опыта могут падать на газоны, тротуары и даже головы прохожих.





Об этом сообщает Татар-информ со ссылкой на Госкомит РТ по биоресурсам. Если бельчонок выглядит здоровым, его не стоит трогать. Специалисты советуют понаблюдать за ним с большого расстояния: мать может вернуться за детенышем, а человеческий запах на шерсти способен помешать этому.



Обессиленного или травмированного бельчонка нужно аккуратно поднять с земли, предварительно защитив руку плотной тканью. Голыми руками брать зверька не рекомендуется из-за риска укуса. Затем его следует поместить в небольшую коробку с отверстиями для вентиляции и поставить в теплое место.

«Можно дать немного воды из пипетки, так как детеныш наверняка обезвожен», — отметили в ведомстве.