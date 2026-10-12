Жителям Татарстана раз в три года присылают данные о пенсионных правах через Госуслуги

12 октября 2026, 17:57

Мужчины с 45 лет и женщины с 40 лет получают данные о пенсии на Госуслугах

Фото: Istock / fizkes

Жители Татарстана, достигшие 45-летнего возраста (мужчины) и 40-летнего возраста (женщины), получают уведомления о своих пенсионных правах на портале Госуслуг. Информацию раз в три года направляет Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает «Татар-информ».





В уведомлении указываются продолжительность страхового стажа и количество накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов — так называемых пенсионных баллов. Кроме того, документ содержит предварительный расчёт размера будущей страховой пенсии, исходя из стоимости пенсионного коэффициента и величины фиксированной выплаты. Если у человека есть пенсионные накопления, сведения о них также включаются в уведомление.



Полученная информация позволяет заранее оценить, как формируются пенсионные права, и проверить данные индивидуального лицевого счёта. Если какие-то периоды работы не учтены или в сведениях обнаружились ошибки, их можно исправить, не дожидаясь выхода на пенсию.





«Проактивное информирование дает человеку возможность заранее контролировать формирование своих пенсионных прав. Не нужно ждать назначения пенсии, чтобы проверить стаж и пенсионные коэффициенты. Если в сведениях есть неточности, их можно устранить заблаговременно», — отметил управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.