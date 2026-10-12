Девять российских туристов оказались в ловушке в горах Непала
Девять российских туристов оказались в ловушке в горах Непала. Об этом пишет SHOT.
Россияне оказались в районе деревни Джагат, расположенной в округе Горкха. Из-за сильного наводнения, вызванного разливом реки Будхи-Гандаки, привычные пути эвакуации стали недоступны.
Уточняется, что паводок уничтожил участки троп и мосты на маршруте вокруг горы Манаслу. В результате стихийного бедствия около сотни иностранных туристов оказались заблокированы в разных точках маршрута.
Ситуация находится под контролем российского посольства в Непале. Туристы ожидают, что им предоставят возможность безопасно покинуть район. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
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