В Союзе потребителей призвали не верить «индексу оливье»

Фото: IStock/Dmitry Koshelev
Стоимость салата оливье в России рецептов выросла почти в полтора раза. Авторы Telegram-канала Mash подсчитали, что тазик оливье с колбасой по сравнению с декабрём 2022 года подорожал с 785 до 1201 рубля.
«У авторов морковка подорожала в два с половиной раза, а по данным Росстата и оператора фискальных данных, всего на 4,5 процента, колбаса на 5,5%, а не в полтора раза, картофель вообще по Росстату подешевел на 10 процентов <…> В этом году со стороны Росстата нет индекса по оливье, но в целом, если смотреть отдельно цены на продукты, то общее подорожание варьируется в пределах 10 процентов», — заметил он.Читайте также:
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Екатерина Шмакова