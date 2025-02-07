Подмосковные ветеринары объяснили, почему некоторые собаки прячут еду

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Некоторые собаководы сталкиваются с загадочным поведением питомцев: порой собаки начинают прятать еду. Как пояснили ветеринары Минсельхозпрода Московской области, причины этого не всегда безобидные.
«Одна из распространённых причин – травмирующий опыт. Собаки, попавшие в приюты или столкнувшиеся с плохим обращением, часто испытывают голод. Поэтому даже с новым хозяином они могут начать откладывать еду на чёрный день, боясь, что больше корма не получат. Важную роль играет и конкуренция за пищу. Если в доме живут несколько питомцев, одна собака может пытаться присвоить еду другой, что создаёт дополнительный стресс», – сообщили в пресс-службе ведомства.Не стоит забывать и о когнитивных инстинктах, унаследованных от диких предков. Собаке может быть свойственно закапывать запасы, чтобы избежать конфликтов с другими животными.
«Такой механизм основан на первичных инстинктах и ещё актуален для домашних питомцев. Также важно учитывать режим кормления и рацион. Неправильное и нерегулярное кормление может спровоцировать у собаки привычку прятать еду, чтобы обратиться к запасам в моменты голода. Стресс и скука – дополнительные факторы, влияющие на это поведение», – отметили в региональном Минсельхозпроде.Там посоветовали следить за поведением собаки. Заметив что-то необычное, лучше обратиться за медицинской помощью в Госветслужбу Подмосковья.
По телефону +7 (495) 668-01-25 можно узнать расположение ближайшей ветеринарной клиники. Также записаться на приём возможно через региональный портал госуслуг.
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