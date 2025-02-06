В подмосковном Минсельхозпроде рассказали, зачем оленям сбрасывать рога

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Каждый сезон олени сбрасывают рога. Эксперты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, почему так происходит.
«Рога у оленей растут в течение весны и лета, а максимального размера достигают к осени. После периода размножения, которое происходит в это время, уровень тестостерона снижается. Это приводит к сбросу рогов для экономии энергии зимой. Кроме того, сброс рогов помогает самцам избежать конфликтов с друг с другом в брачный сезон. После сброса начинается новый цикл роста», – пояснили в министерстве.Там отметили, что в регионе работают несколько мест, где можно увидеть оленей. Это, например, экоферма «Северный олень» в деревне Анциферово Орехово-Зуевского городского округа, парк отдыха «Зооферма Шихово» в Дмитровском городском округе, этнопарк «Кочевник» в Сергиевом Посаде и другие.
На фермах можно побывать на экскурсиях и узнать много нового о жизни оленей, изготовить на мастер-классах предметы быта и культуры народов севера, покататься на оленьих упряжках, а также покормить животных.
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Лора Луганская