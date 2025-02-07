Ветеринарная горячая линия Подмосковья приняла за месяц более 1,1 тыс. обращений

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Свыше 1,1 тыс. обращений обработали специалисты подмосковной горячей линии по вопросам ветеринарии в январе текущего года, большинство вопросов касалось предоставления различных ветуслуг, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.
«Более 200 владельцев домашних питомцев интересовались процедурами вакцинации, чипирования, кастрации и стерилизации, 158 питомцам требовалась терапевтическая и хирургическая помощь, кроме того, вопросы касались записи на рентген, ультразвуковое исследование, сдачу анализов, а также оформления документов на вывоз питомца», — говорится в сообщении.Горячая линия Московской области по вопросам ветеринарии работает ежедневно с девяти утра до девяти вечера по телефону: 8-495-668-01-25.
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Лев Каштанов