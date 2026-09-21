«Живёт своей жизнью»: эксперт раскрыл феномен родительских чатов
Эксперт по соцполитике Якубович: родительский чат — портрет общества в миниатюре
Родительский чат является точным портретом общества в миниатюре. Здесь собраны люди с разными характерами, доходами и взглядами на жизнь, однако объединяет их всех одно обстоятельство — дети учатся в одном классе. Об этом рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.
В разговоре с RuNews24.ru эксперт отметил, что конфликты между родителями начинаются именно из-за разных точек зрения на тот или иной вопрос, будь то сбор денег на подарок учителю или другие темы.
«Проблема начинается, когда человек перестаёт видеть за сообщением другого родителя обычного человека и начинает видеть в нём "того, кто мешает всем жить". В живом разговоре мы слышим интонацию, видим реакцию, можем уточнить. В чате остаются только слова. Одну и ту же фразу один прочитает как вопрос, другой — как претензию», — сказал Якубович.
Так, безобидное обсуждение за полчаса может превратиться в спор о воспитании, доходах и человеческих качествах. По мнению эксперта, родителям заранее стоит договориться о простых вещах: личные претензии к учителю не выносятся на обсуждение, а вопрос, касающийся конкретного ребёнка, не должен превращаться в публичное разбирательство.
Якубович пояснил, что «здоровый» родительский чат — это не тот, где все со всем согласны, а тот, в котором в итоге принимаются решения по тем или иным вопросам. Если же после обсуждения никто не помнит, с чего всё началось, то такой чат не помогает и живёт собственной жизнью, заключил специалист.