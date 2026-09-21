«Живёт своей жизнью»: эксперт раскрыл феномен родительских чатов

21 сентября 2026, 13:00

Эксперт по соцполитике Якубович: родительский чат — портрет общества в миниатюре

Фото: iStock/Annandistock

Родительский чат является точным портретом общества в миниатюре. Здесь собраны люди с разными характерами, доходами и взглядами на жизнь, однако объединяет их всех одно обстоятельство — дети учатся в одном классе. Об этом рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.





В разговоре с RuNews24.ru эксперт отметил, что конфликты между родителями начинаются именно из-за разных точек зрения на тот или иной вопрос, будь то сбор денег на подарок учителю или другие темы.





«Проблема начинается, когда человек перестаёт видеть за сообщением другого родителя обычного человека и начинает видеть в нём "того, кто мешает всем жить". В живом разговоре мы слышим интонацию, видим реакцию, можем уточнить. В чате остаются только слова. Одну и ту же фразу один прочитает как вопрос, другой — как претензию», — сказал Якубович.