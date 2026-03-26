В Королёве раскрыли секреты дружного класса и выбрали лучший родительский комитет
В школе №7 Королёва состоялся муниципальный этап конкурса «Секреты дружного класса. Родители Первых». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Шесть команд-победителей школьного отборочного тура поборолись за право представить город на региональном уровне.
«В состав команд вошли школьники, родители и учителя. Одни разыграли сценки из школьной жизни, другие представили трогательные фильмы о своих классах, третьи вели репортажи в соцсетях прямо с мероприятия. Конкурс показал, что дружба и сплочённость между учениками, родителями и педагогами – настоящий залог успеха», – рассказали в администрации.
Жюри пришлось потрудиться, чтобы выбрать победителей. В итоге Гран-при конкурса завоевал родительский комитет лицея №19, который отправится на региональный этап 16 мая. Там участников ждут ценные призы и грант на оформление школьного пространства.
Организаторами конкурса выступили Минобразования Московской области, «Движение Первых» и центр «Навигаторы детства».