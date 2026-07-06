«Жизнь грустна и безрадостна»: эксперты раскрыли роль поцелуев в паре
Терапевт Чернышова: поцелуи укрепляют иммунитет
Поцелуи укрепляют иммунитет и отношения между влюбленными. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
По ее словам, при поцелуе партнеры обмениваются огромным количеством микробов, что активизирует защитные силы организма и выработку антител. Этот процесс является своеобразным эволюционным механизмом для борьбы с различными инфекциями.
«Во время поцелуя возникает приятное волнение, учащается сердцебиение, кровь начинает активнее бежать, в результате чего улучшается кровоснабжение всех органов. При этом артерии расслабляются, снимается сосудистый спазм, что способствует нормализации артериального давления», — пояснила Чернышова в разговоре с Москвой 24.
Также во время поцелуя происходит выработка серотонина, дофамина и окситоцина. Последний отвечает за формирование привязанности. В этой связи врач отметила, что чем больше целуются влюбленные, тем лучше и крепче становятся их отношения.
Тем временем клинический психолог, сексолог Валентин Денисов-Мельников подчеркнул в беседе с изданием «Абзац», что отсутствие поцелуев может обернуться психологическими проблемами, снижением самооценки, обидами на партнера, раздражительностью и изменами.
«Жизнь человека, которого не целуют, грустна и безрадостна. Когда кто-то этим обделен, он может постепенно начать чувствовать себя менее желанным, привлекательным и живым. Особенно если речь не об одиноком мужчине или женщине, а о том, кто в паре, где люди вроде бы вместе, но телесно уже давно как соседи по коммунальной квартире», — уточнил Денисов-Мельников.
Сексолог добавил, что отсутствие поцелуев указывает на снижение страсти и возникновение эмоциональной дистанции в паре. И брак часто «тихо умирает» от того, что партнеры перестали друг к другу тянуться, заключил эксперт.