«Жизнь грустна и безрадостна»: эксперты раскрыли роль поцелуев в паре

06 июля 2026, 14:40

Терапевт Чернышова: поцелуи укрепляют иммунитет

Фото: iStock/verona_S

Поцелуи укрепляют иммунитет и отношения между влюбленными. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.





По ее словам, при поцелуе партнеры обмениваются огромным количеством микробов, что активизирует защитные силы организма и выработку антител. Этот процесс является своеобразным эволюционным механизмом для борьбы с различными инфекциями.





«Во время поцелуя возникает приятное волнение, учащается сердцебиение, кровь начинает активнее бежать, в результате чего улучшается кровоснабжение всех органов. При этом артерии расслабляются, снимается сосудистый спазм, что способствует нормализации артериального давления», — пояснила Чернышова в разговоре с Москвой 24.

«Жизнь человека, которого не целуют, грустна и безрадостна. Когда кто-то этим обделен, он может постепенно начать чувствовать себя менее желанным, привлекательным и живым. Особенно если речь не об одиноком мужчине или женщине, а о том, кто в паре, где люди вроде бы вместе, но телесно уже давно как соседи по коммунальной квартире», — уточнил Денисов-Мельников.