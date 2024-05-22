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ЖК «Легенда Коренево» строится в Люберцах

22 мая 2024, 09:27
Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

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В Подмосковье начали строить ЖК «Легенда Коренево». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новый жилой комплекс строится в городском округе Люберцы.

«На объекте завершено устройство ограждения территории застройки, ведутся монтажные работы по устройству временных дорог и площадок. Завершается разработка котлована. Строители ведут работы по заливке фундамента и устройству стен подземной части зданий. Рабочие уже приступили к монтажу башенных кранов», — подчеркнули в пресс-службе.



Также на объекте работает система видеонаблюдения, через которую жители могут наблюдать за ходом строительства в режиме реального времени.

В проекте ЖК предусмотрены школа на 500 учеников, детский сад для 120 детей и торгово-развлекательный центр.

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В России могут сократить количество рейсов на Дальний Восток
Россия может отменить льготные тарифы для авиакомпаний на Дальнем Востоке
22 мая 2024, 08:37

Фото: iStock/Sitikka

Росавиация намерена отменить льготные тарифы за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке, об этом сообщает «Коммерсантъ».
«Регулятор установил для региона коэффициент в 0,01 от ставки в марте 2020 года в рамках поддержки в пандемию. В 2023 году общие расходы перевозчиков на аэронавигацию выросли на 68%, до 30,7 млрд руб», — напомнили в издании.

8 мая Росавиация направила письмо в Федеральный профсоюз авиадиспетчеров (ФПАД). Регулятор сообщает, что намерен вернуть ставки к прежним размерам.

Это обстоятельство может отразиться на стоимости авиабилетом, что сократит количество убыточных рейсов на Дальний Восток, подчеркнули в «Ъ».

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#самолёты
#авиакомпании
#дальний восток
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«Зеленоградский Чикатило» выходит на свободу
SHOT: Юрий Гриценко, убивший 5 женщин, может оказаться на воле 14 июня
22 мая 2024, 08:22

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Юрий Гриценко, убивший пять и ранивший 10 женщин, может оказаться на воле уже 14 июня. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что известно об этом стало от источника в мордовской колонии, где мужчина отбывает срок. Там рассказали, что за 22 года он не изменился: пытался устроить бунт и бросался на других зэков.

Первое убийство бывший милиционер, который был уволен за пьянку, совершил в 1993 году: забил до смерти проститутку сковородкой. Его осудили на 9 лет. Вышел по УДО в конце 2000 года. Затем началась серия нападений. Он выжидал жертв в Зеленоградском лесопарке, а после наносил им удары молотком. Задержать его получилось 19 ноября 2001 года водителю автобуса.

В тюрьме он хотел работать на металлопроизводстве, но допущен был только до мастерской по дереву. Последние 9 месяцев его наблюдает специальная психиатрическая комиссия.

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#маньяк
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Польша подозревает спецслужбы РФ в причастности к крупному пожару в ТЦ
Туск: Проверяется версия о «причастности» спецслужб РФ к пожару в ТЦ в Варшаве
22 мая 2024, 07:58

Фото: iStock/Distortion Media

Варшава подозревает российские спецслужбы в причастности к пожару в польском ТЦ, с таким заявлением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе пресс-конференции.
«Мы проверяем версию, что российские спецслужбы могли иметь что-то общее с нашумевшим пожаром», — прокомментировал ситуацию Туск.

При этом ни одного доказательства, по причине которой Варшава имеет подобные подозрения, польский премьер не привёл.

Страшный пожар разгорелся в польской столице Варшаве на улице Марывильской 12 мая. Торговый центр, в котором разгорелось пламя, сгорел до тла. Власти не исключают, что возгорание могло произойти в результате поджога.

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#польша
#пожар
#торговый центр
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На Украине прошли акции неповиновения военкомам
В Николаевской области Украины прошли акции неповиновения военкомам
22 мая 2024, 05:49

Фото: istock / Silent_GOS

Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов сообщил, что в Николаевской области Украины прошли акции неповиновения сотрудникам военкоматов. Об этом сообщает ТАСС.
«[В Николаевской области] стало известно впервые о массовой акции неповиновения, что жители просто не пропустили служащих [военкоматов] в свое село», — отметил Барбашов.
Как утверждает парламентарий, исходя из ситуации в регионе, можно сделать вывод, что военкомы забрали все мужчин, в связи с чем некому стало работать, что серьезно отразилось на сельском хозяйстве.

Барбашов отметил, что сегодня во многих украинских городах на улицах можно встретить только женщин, инвалидов и работников военкоматов, которые регулярно проводят облавы на местных жителей.

Ранее стало известно, что украинцы вносят ложные данные для военкоматов в приложение минобороны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Конгрессвумен заявила о плане ФБР по убийству Трампа
Конгрессвумен Тейлор Грин: агенты ФБР планировали убийство Трампа
22 мая 2024, 04:28

Фото: Сайт Кремля

Агенты ФБР разрабатывали план убийства бывшего президента США Дональда Трампа. Такое заявление сделала член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в социальной сети X.
«Министерство юстиции Байдена и ФБР планировали убить президента Трампа и дали на это зеленый свет», — написала республиканка.
Такое смелое утверждения Грин сделала после сообщений о том, что агенты ФБР при обыске в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго в 2022 году держали при себе оружие и спецслужбам было разрешено его использовать.

Сам бывший американский глава также отреагировал на заявление об имевшемся у ФРБ разрешении на использование служебного оружия, выдвинув обвинения Джо Байдену.

«Теперь мы наверняка знаем, что Джо Байден является серьезной угрозой демократии. Он умственно не подходит для пребывания в должности», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Напомним, 8 августа 2022 года сотрудники ФБР обыска поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида) в рамках расследования о незаконном использовании оборонных данных, хищении и уничтожении документов. Генпрокурор Штатов Меррик Гарланд позже заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск. Стоит отметить, что самого Трампа в здании на момент обыска не было.

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В России планируют запустить жилищные вклады
«Известия»: в России в 2025 году планируют запустить жилищные вклады
22 мая 2024, 04:14

Фото: РИА Новости / SARINYAPINNGAM

В России в 2025 году собираются запустить жилищные вклады. Соответствующий законопроект одобрили в первом чтении, его поддержало правительство и Центробанк.
В ЦБ заявили, что новый инструмент позволит россиянам собрать деньги на приобретение жилплощади. Направить средства с депозита можно будет только на погашение ссуды на недвижимость. В законопроекте указано, что финансы на таких вкладах будут застрахованы на 10 миллионов рублей (вместо 1,4 миллионов рублей).

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал «Известиям», что принятие законопроекта планируется в этом году. Документ вступит в силу спустя 90 дней после опубликования.

Ранее аналитики раскрыли последствия запрета на малогабаритное жильё в Москве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#цб
#жильё
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«В шутку вытащил член»: Мужчины и женщины назвали привычки партнеров, разрушающие интим
22 мая 2024, 03:28

Фото: istock / nd3000

Эксперт по отношениям Трейси Кокс спросила у мужчин и женщин о моментах, когда они поняли, что их страсть к партнеру угасла. На основе опроса она составила перечень привычек, которые губят любовь. Выводы специалистки публикует издание Daily Mail.
Как утверждает Кокс, есть много способов физически оттолкнуть партнера: вредные привычки, плохая гигиена, смена внешности. Один из собеседников Кокс рассказал, как в один день партнерша начала с отвращением смотреть на его половой орган.

«Однажды, пока мы мыли посуду, я в шутку вытащил член. Выражение ее лица рассказало мне все. Она смотрела одновременно с ужасом и отвращением. После этого я уже не мог заниматься с ней сексом», — поделился мужчина.
Другой опрошенный заявил, что перестал испытать теплые чувства к жене из-за её раздражительности. Супруга мужчины была красива и сексуальна, но после исполнения 40 лет все изменилось. Она набрала несколько килограммов, что сделало ее еще более привлекательной в глазах мужа, но стала носить мешковатую одежду.

«Я все время говорю ей, какая она великолепная, но это ничего не меняет. Она коротко подстригла волосы и перестала пользоваться косметикой. Кроме того, набранный вес сделал ее нервной и раздражительной. Она сделала все, чтобы оттолкнуть меня от себя. Не помогают даже мои комплименты», — рассказал он.
Еще один респондент рассказал, что ему стало неинтересно с партнершей, когда та перестала получать удовольствие от интима. Он пояснил, что во время секса, женщина не стонет и даже не пытается делать вид, что ей хорошо.

«Однажды она мастурбировала мне, а когда я взглянул в зеркало, увидел, что ее лицо перекошено», — поделился он.
В свою очередь, женщины в основном жаловались на трудности в сексе, обиды на партнера и нежелание помогать в домашних делах. Она из женщин поделилась, что у её супруга либидо выше, чем у неё, однако пара всегда находила компромисс. Но со временем секс начал вызывать у женщины отвращение.

«Я не могу объяснить почему, но когда я смотрю на его пенис, хочу смеяться. Мысль о близости заставляет меня содрогаться. Мне 26 лет, этого не должно происходить, и это положит конец моему браку, если я не разберусь с проблемой», — призналась она.
Еще одна участница опроса указала на привычки и поведение супруга. У нее мужа большой живот, который мешает надевать обувь. Помимо того, ее избранник постоянно носит одну и ту же футболку, ковыряет в носу, рыгает.

«Он думает, что это смешно и мило, но меня это раздражает. Он удивляется, почему я притворяюсь спящей, когда он приходит в спальню, но кто захочет интима с таким человеком?», — задалась вопросом женщина.
Еще одна женщина добавила, что перестала любить мужа, поскольку он совершенно не помогает с хозяйством, несмотря на то что они оба работают. По его мнению, только женщина должна следить за бытом.
«Я выбиваюсь из сил, а он лежит на диване и смотрит телевизор. И мне хочется ударить его, когда он инициирует секс», — заключила она.
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#мужчина
#волосы
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Стало известно о «массовом исходе» уехавших россиян из Турции
Reuters: идет массовый исход россиян из Турции из-за проблем с ВНЖ
22 мая 2024, 02:45

Фото: istock / naumoid

Россияне, уехавшие из Турции из-за проблем с получением видов на жительство и финансовыми трудностями после начала спецоперации, начали массово переезжать в другие государства. Об этом информирует агентство Reuters.
Согласно официальной статистике, число граждан России с ВНЖ в Турции снизилось до 96 тыс. в этом месяце по сравнению с 154 тыс. в конце 2022 года. Число компаний с российским капиталом также сократилось с 140 в 2022 году до 68 в прошлом году.

Reuters провел интервью с девятью российскими гражданами или знакомыми с теми, кто уехал из Турции. Оказалось, что в основном россияне отправляются в Сербию и Черногорию. Российские граждане столкнулись с рядом проблемам: продление ВНЖ, банковское обслуживание из-за санкций и высокой инфляции в Турции, которая достигла 70% в апреле.

К примеру, 46-летний айти-специалист Дмитрий рассказал, что уехал из Санкт-Петербурга после объявления частичной мобилизации в РФ и переехал в Стамбул с семьей. Его заявление на ВНЖ отклонили и им пришлось уехать в Черногорию.

Другой россиянин, 35-летний Кирилл Алексеев, связанный с оппозицией, покинул страну из-за уголовного дела и считает, что оставаться в Турции стало крайне дорого.

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#россияне
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#интервью
#заявление
#рф
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В воспитательных колониях разрешат носить халаты, легинсы и шорты
Минюст разрешил носить в воспитательных колониях домашний халат, пижаму и шорты
22 мая 2024, 02:29

Фото: РИА Новости / Александр Кондратюк

Домашний халат, пижаму, легинсы и шорты разрешат носить в воспитательных колониях России. Об этом указано в приказе министерства юстиции РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации.
В документе уточняется, что данные изменения вносятся в ведомственный приказ «Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в следственных изоляторах».

Теперь, согласно приказу, в воспитательных колониях можно носить жакет с юбкой, шорты, легинсы, ночную сорочку или пижаму, а также домашний халат.

Согласно требованиям к одежде, жакет и юбка должны быть полиэфирнохлопковой гладкокрашеной ткани зеленого цвета с водоотталкивающей отделкой.

«Жакет с центральной бортовой застежкой на петли и пуговицы, лацканами. Перед с кокетками, вертикальными рельефными швами от кокетки до низа, в которых обработаны карманы; в швах соединения кокеток с частями переда — клапаны. Накладка для размещения нагрудного отличительного знака осужденной на правой части переда в области груди», — озвучены требования в документе.
Ранее сообщалось, что начальник исправительной колонии задержан в Орловской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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