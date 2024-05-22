ЖК «Легенда Коренево» строится в Люберцах

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В Подмосковье начали строить ЖК «Легенда Коренево». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новый жилой комплекс строится в городском округе Люберцы.
Также на объекте работает система видеонаблюдения, через которую жители могут наблюдать за ходом строительства в режиме реального времени.
В проекте ЖК предусмотрены школа на 500 учеников, детский сад для 120 детей и торгово-развлекательный центр.
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«На объекте завершено устройство ограждения территории застройки, ведутся монтажные работы по устройству временных дорог и площадок. Завершается разработка котлована. Строители ведут работы по заливке фундамента и устройству стен подземной части зданий. Рабочие уже приступили к монтажу башенных кранов», — подчеркнули в пресс-службе.
Также на объекте работает система видеонаблюдения, через которую жители могут наблюдать за ходом строительства в режиме реального времени.
В проекте ЖК предусмотрены школа на 500 учеников, детский сад для 120 детей и торгово-развлекательный центр.
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Мира Полтева