«Жуйте солому»: Диетолог объяснил, чем чревато трендовое поедание тюльпанов

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После Международного женского дня среди девушек распространяется новый тренд — поедание тюльпанов. Они пытаются выяснить, какой у цветка вкус. С чем связано подобного рода желание — сказать трудно, а вот насколько это опасно для организма, выяснить стоит.
Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что не видит в этом никакой пользы и смысла.
По его словам, такое потребление цветов может возбудить ряд проблем с ЖКТ из-за искусственной обработки.
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«Можно и солому в принципе поесть. Хотя в кулинарии частенько используют подобного рода приемы: обрабатывают цветы, съедобные бутоны и потребляют в пищу. Но чтобы из вазы — первый раз такое», — прокомментировал эксперт.
По его словам, такое потребление цветов может возбудить ряд проблем с ЖКТ из-за искусственной обработки.
«Лучше все-таки щавеля пожевать, если есть желание. Беда в том, что в этих тюльпанах много пестицидов, то есть, цветы обрабатывают сильно, чтобы они хранились дольше, перевозки выдерживали. Если уж так, то нужно хотя бы тщательную термическую обработку обеспечить», — посоветовал диетолог.
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Анастасия Панченко