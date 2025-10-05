Достижения.рф

В российском городе драка у ночного заведения закончилась поножовщиной

Во Владивостоке возбудили уголовное дело о нанесении ножевого ранения
Во Владивостоке возбудили уголовное дело по факту ножевого ранения 30-летнего жителя города. Полиция Приморья сообщает об этом в своём Telegram-канале.



По информации ведомства, конфликт между двумя мужчинами произошёл возле ночного заведения на улице Пограничной. О драке полицейским сообщила одна из местных жительниц. В ходе столкновения 30-летний мужчина получил колото-резаные раны. Медики госпитализировали его.

Наряд вневедомственной охраны задержал на месте 30-летнего подозреваемого. Мужчину доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия. Следствие продолжает расследовать уголовное дело.

Ольга Щелокова

