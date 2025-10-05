В российском городе пьяный водитель устроил прогулку на катафалке
В посёлке Голышманово Тюменской области нетрезвый водитель проехал на автомобиле ритуальных услуг. Инспекторы ГИБДД задержали его. Подробности сообщает региональная Госавтоинспекция.
36-летний водитель ранее уже лишался прав за управление транспортом в состоянии опьянения. Инспекторы остановили автомобиль «ГАЗ», которым он управлял. Алкотестер показал 1.04 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Мужчина объяснил, что решил проехать по населённому пункту после того, как выпил спиртное. При этом владелец транспортного средства не разрешал ему использовать этот автомобиль. Против нарушителя возбудят уголовное дело за повторное вождение в нетрезвом виде и за угон.
Ранее сообщалось об инциденте в Красноярске, где пьяный лихач угнал скорую и устроил ДТП.
Читайте также: