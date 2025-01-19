Журнал Time поместил на обложку Трампа, сметающего бумаги со стола в Белом доме

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Никита Шохов)
Американский журнал Time поместил на свою обложку избранного президента США Дональда Трампа, сметающего документы со стола в Белом доме. Иллюстрация опубликована на официальной странице издания в соцсети X.
Автором обложки является художник Тим О'Брайен. На ней Трамп сидит в Овальном кабинете Белого дома и рукой смахивает документы, лежащие на столе. Также на пол летят телефон и солнечные очки. В подобных нередко на публике появлялся предшественник Джо Байден. Также на обложку поместили надпись: «Он вернулся».
В декабре прошлого года Трамп также появлялся на обложке Time. Журнал признал президента человеком года. В издании объяснили свой выбор тем, что «политическое возрождение Трампа не имеет аналогов в американской истории».
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Иван Мусатов