Трамп прибыл в Вашингтон на инаугурацию и празднование возвращения в Белый дом

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа начало действовать с 12:15 по московскому времени. Перемирие между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и боевиками движения ХАМАС вступило в силу после того, как Израиль получил списки заложников, которые должны быть освобождены в рамках достигнутых договорённостей.