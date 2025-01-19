Трамп прибыл в Вашингтон на инаугурацию и празднование возвращения в Белый дом

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Вашингтон. В столице он отпразднует своё возвращение во власть, а также примет участие в церемонии инаугурации, которая пройдёт 20 января.
Сразу после прилёта будущий хозяин Белого дома направился в принадлежащий ему загородный гольф-клуб в Стерлинге, в 48 километрах от города. Празднование началось уже там, за день до официального вступления в должность главы государства. Известный певец, двойник Элвиса Пресли Лео Дейс исполнил серенаду для Трампа и его жены Мелании.
После этого избранный президент вышел на балкон особняка, откуда наблюдал за фейерверком, устроенным в его честь. Затем перед гостями выступил знаменитый тенор Кристофер Маччио.
Однако в самом Вашингтоне Трампа встретили вовсе не праздничным салютом и приветствиями, а митингом. Тысячи протестующих американцев вышли в центр города. На баннерах и плакатах, которые они держали, было написано «Всё ещё лузер» явно в адрес президента, а также содержались призывы прекратить поддержку Израиля Украины.
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После этого избранный президент вышел на балкон особняка, откуда наблюдал за фейерверком, устроенным в его честь. Затем перед гостями выступил знаменитый тенор Кристофер Маччио.
Однако в самом Вашингтоне Трампа встретили вовсе не праздничным салютом и приветствиями, а митингом. Тысячи протестующих американцев вышли в центр города. На баннерах и плакатах, которые они держали, было написано «Всё ещё лузер» явно в адрес президента, а также содержались призывы прекратить поддержку Израиля Украины.
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Александр Бойцов