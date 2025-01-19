«Забыл, что не приглашён»: Захарова высмеяла Зеленского из-за конфуза с инаугурацией Трампа

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Просроченный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не поедет на инаугурацию президента США Дональда Трампа, которая пройдёт 20 января. Он только забыл добавить, что его туда никто не приглашал.
Так прокомментировала слова Зеленского официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Глава киевского режима мотивировал отказ от визита в Вашингтон тем, что у него «дома дела».
Дипломат напомнила, что в только что начавшемся 2025 году Зеленский уже совершил «попрошайные» визиты в Италию, Германию и Польшу, а за 2024 год у него накопились поездки в 35 стран с той же примерно целью. Никакие «домашние дела» его не смутили.
Что касается несостоявшейся поездки в Вашингтон, киевский лидер трижды пытался выпросить приглашение на инаугурацию Трампа, но ему отказали.
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«Трубу прорвало?» — с юмором предположила спикер российского МИД.
Дипломат напомнила, что в только что начавшемся 2025 году Зеленский уже совершил «попрошайные» визиты в Италию, Германию и Польшу, а за 2024 год у него накопились поездки в 35 стран с той же примерно целью. Никакие «домашние дела» его не смутили.
Что касается несостоявшейся поездки в Вашингтон, киевский лидер трижды пытался выпросить приглашение на инаугурацию Трампа, но ему отказали.
«Совсем заврался», — резюмировала Захарова.
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Александр Бойцов