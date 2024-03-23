Пострадавшим в «Крокусе» будет оказана вся необходимая помощь — Собянин

Фото: сайт Кремля
Москва окажет всю необходимую помощь тем, кто пострадал при теракте в здании подмосковного «Крокус Сити Холла». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сегодня в ТЦ "Крокус-Сити" произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Столичный градоначальник также распорядился в грядущие выходные отменить все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия. Собянин призвал местных жителей у с пониманием отнестись к этой мере.
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