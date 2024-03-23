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Пострадавшим в «Крокусе» будет оказана вся необходимая помощь — Собянин

Собянин: Москва окажет необходимую помощь пострадавшим в «Крокусе»
23 марта 2024, 05:18
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Москва окажет всю необходимую помощь тем, кто пострадал при теракте в здании подмосковного ​«Крокус Сити Холла». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сегодня в ТЦ "Крокус-Сити" произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Столичный градоначальник также распорядился в грядущие выходные отменить все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия. Собянин призвал местных жителей у с пониманием отнестись к этой мере.


Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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Открытое горение сохраняется в «Крокусе» после теракта
РИА Новости: Открытое горение сохраняется после теракта в «Крокус Сити Холле»
23 марта 2024, 05:52

После теракта в здании «Крокус Сити Холла» продолжается открытое горение, сообщает РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента.
Журналисты сообщили, что пламя от горящего торгового центра было видно из окон и балконов близлежащих жилых домов. Из здания также идет черный дым.

Ранее сообщалось о локализации пожара.

В пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#россия
#московская область
#красногорск
#теракт
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Губернатор Богомаз сообщил о двух сбитых над Брянской областью дронах ВСУ
23 марта 2024, 05:52

Фото: iStock/dk_photos

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что всего за один час утром 23 марта над Брянской областью были ликвидированы два БПЛА Вооружённых сил Украины — один в Почепском и один в Выгоничском районе региона. Ни в том, ни в другом случае, как пишут со слов губернатора СМИ, жертв и разрушений нет.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

Так, ранее в пятницу, 22 марта российское Министерство обороны сообщило об уничтожении трех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа — одного над Белгородской областью и двух над Воронежской, а также о ликвидации над все той же Белгородчиной сразу 17-ти снарядов РСЗО Vampire. Также в результате падения дрона загорелась одна из колонн Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода (YGP) в Самарской области.

А, например, за 10 дней до нынешнего, т.е. 13 марта 2024 года, системы противовоздушной обороны России сбили над территорией нашей страны 68 украинских беспилотников только за ночь и утро. 35 беспилотников были сбиты в Воронежской области, 12 – в Белгородской. По восемь дронов уничтожены в Брянской и Курской областях и по одному — в Ленинградской и Рязанской областях. Все БПЛА были перехвачены и уничтожены ракетными системами противовоздушной обороны либо обезврежены с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

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Всех пострадавших в ходе теракта в «Крокусе» эвакуировали
ТАСС: Все пострадавшие в результате теракта эвакуированы
23 марта 2024, 05:43

Все пострадавшие в ходе теракта в концертном зале подмосковного «Крокус Сити Холла» эвакуированы с места трагедии, сообщается корреспондентами с места событий, передает ТАСС.
«Все пострадавшие в результате теракта в "Крокус Сити Холле" эвакуированы с места ЧП», – передал корреспондент ТАСС. По его словам, вертолеты завершили работу по тушению пожара.

Ранее сообщалось, что сотрудники ППС и ОМОНа полностью оцепили Красную площадь.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#красногорск
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США знали о готовящемся теракте в России
Белый дом: США знали о готовящемся теракте и поделились информацией с Россией
23 марта 2024, 05:29

Фото: iStock/Sven Loeffler

США в начале марта получили информацию о готовящемся теракте в Москве, и передали данные России. Об этом говорится в поступившем в распоряжение заявлении официального представителя совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, передает РИА Новости.
«Ранее в текущем месяце правительство США получило информацию о планировавшейся террористической атаке в Москве, потенциально в местах массового скопления людей, включая концерты, что побудило госдепартамент выпустить публичное предупреждение для американцев в России», — цитирует РИА Новости слова Уотсон.

Она отметила, что правительство США сообщило эти данные российским властям, исходя из практики об «обязательном предупреждении» в подобных случаях.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#сша
#дело
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#фсб
#правительство
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#новости
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Красную площадь полностью оцепили на фоне терактов в «Крокус Сити Холле»
Красную площадь полностью оцепили сотрудники ППС и ОМОН
23 марта 2024, 05:28

Фото: iStock/Aleksandr Guskov

Работники правоохранительных органов полностью перекрыли Красную площадь в центре Москвы после теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, в результате которого погибли более 60 человек, передает ТАСС.
Как передает корреспондент ТАСС, все входы на площадь перекрыты, там дежурят сотрудники ППС и ОМОН.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#красная площадь
#москва
#кремль
#россия
#московская область
#красногорск
#теракт
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В Самарской области после падения дрона горит нефтеперерабатывающая установка
23 марта 2024, 05:27

Фото: iStock/Yauchen_Akulich

Колонна нефтеперерабатывающей установки горит в Самарской области после падения беспилотника. Об этом рассказали РИА Новостисо ссылкой на экстренные службы региона. По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают пожарные.
Ранее очевидцы сообщали о пожаре на НПЗ рядом с городом Новокуйбышевск Самарской области. Перед этим был слышен звук мотора.
Местные жители рассказали Telegram-каналу SHOT, что вначале был слышен громкий взрыв, а потом они увидели пламя от пожара. Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет.



Вечером в пятницу Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа — одного над Белгородской областью и двух над Воронежской.

В Киеве отреагировали на призыв США не наносить удары по НПЗ России, оспорив его тем, что считают нефтеперерабатывающие заводы России законной целью для ударов ВСУ. Так на статью Financial Times (FT) отреагировала украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Политик заявила, что украинская сторона, таким образом, «действует в соответствии с лучшими стандартами НАТО», когда инфраструктура уничтожается ради достижения стратегических целей.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

Например 13 марта системы противовоздушной обороны России сбили над территорией нашей страны 68 украинских беспилотников только за ночь и утро. 35 беспилотников были сбиты в Воронежской области, 12 – в Белгородской. По восемь дронов уничтожены в Брянской и Курской областях и по одному — в Ленинградской и Рязанской областях. Все БПЛА были перехвачены и уничтожены ракетными системами противовоздушной обороны либо обезврежены с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

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#нефть
#пожар
#беспилотник
#украина
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Голикова рассказала о помощи регионов на фоне теракта в Красногорске
Голикова: Разные регионы предложили помощи в связи с терактом в Подмосковье
23 марта 2024, 05:13

Разные регионы России совместно оказывают помощь жертвам теракта в здании подмосковного ​«Крокус Сити Холла», заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.
«Калининградская область, Санкт-Петербург, все звонили и все предлагали свою помощь, готовы были выслать бригады, за что мы коллегам, конечно, благодарны», – сказала Голикова журналистам во время посещения пострадавших в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Она еще раз уточнила, что пострадавшим оказана вся необходимая поддержка, работает квалифицированная группа специалистов из Москвы, Московской области и федеральных ведомств, ресурсов достаточно.

«Сейчас идет уже плановая работа по оценке состояния - там, где в Московской области, возможно, необходимо перевести пациента в федеральные учреждения, это будет сделано», – отметила Голикова.

Она добавил, что специалисты Института Сербского, МЧС и ФМБА России работают в рамках психологической поддержки пострадавших и их семей.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#правительство
#московская область
#красногорск
#теракт
#пострадавший
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«Это был ужас»: Светлаков – о своем спасении во время теракта в «Крокус Сити Холле»
Актер Сергей Светлаков, спасшийся во время теракта: «Это было ужас»
23 марта 2024, 04:54

Фото: iStock/Евгений Биятов

Российский актер и телеведущий Сергей Светлаков находился в здании «Крокус Сити Холла» в Москве во время теракта перед концертом музыкальной группы «Пикник», сообщает «СтарХит».
«Мы живы… Всем здоровья. Соболезнования всем, кто пострадал… Это был ужас», – сказал Светлаков, отказавшись сообщить подробности случившегося.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#актёр
#россия
#московская область
#теракт
#красногорск
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Воробьёв: продолжается пролив конструкций «Крокус Сити Холла»
23 марта 2024, 04:54

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Пожарные расчёты продолжают проливать конструкции Крокус Сити Холла» для ликвидирования пожара.
Пожарные проливают конструкций, чтобы ликвидировать отдельные очаги возгорания. Однако основной огонь ликвидирован.
«Спасатели смогли зайти в зрительный зал, где долгое время была высокая температура и где, по всей видимости, был эпицентр пожара», — говорится в Telegram-канале Воробьёва.

При этом уточняется, что крыша над зрительным залом рухнула. В настоящее время сотрудники спецслужб продолжают разбор завалов.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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