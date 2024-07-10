МВД РФ разыскивает экс-акционера Приватбанка украинского миллиардера Боголюбова

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МВД РФ объявило в розыск по уголовной статье бывшего акционера Приватбанка украинского миллиардера Геннадия Боголюбова. Информация об этом появилась в базе розыска российского ведомства.
«Боголюбов Геннадий Борисович. 20.01.1962. Разыскивается по статье УК», – отмечено в базе. Название конкретной статьи уголовного кодекса при этом не указывается.В воскресенье, 7 июля, в украинских СМИ появилась информация, что Боголюбов нелегально сбежал с Украины в Польшу, обойдя официальные пункты пропуска, либо при помощи поддельного паспорта. В пресс-службе бизнесмена подтвердили информацию о его отъезде, но отметили, что он покинул страну совершенно законно.
Накануне, 9 июля, Госбюро расследований Украины заочно предъявило ему обвинение в нелегальном пересечении границы и незаконном завладении чужим паспортом.
До этих событий сообщалось, что Боголюбов давно хочет сбежать с Украины, боясь ареста по делу Игоря Коломойского*, однако власти запретили ему выезд.
По данным Нацбанка Украины, до национализации Геннадий Боголюбов прямо и косвенно владел 41,5769% акций Приватбанка, остальные находились под контролем Коломойского*.
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*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.
Данил Пономарев