МВД объявило в розыск первого замначальника штаба сухопутных войск ВСУ

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Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск первого замначальника штаба сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-майора Игоря Федорова. Соответствующие сведенья появились в базе данных ведомства.
«Игорь Васильевич Федоров, 08.06.1954. Разыскивается по статье УК», — следует из базы розыска МВД России.Статья, по которой Федоров разыскивается, не указана.
Ранее стало известно, что латвийского бывшего депутата Европарламента объявили в международный розыск за поддержку российской военной операции на Украине. Отмечается, что что в конце июня отдел международного сотрудничества Генпрокуратуры прибалтийской республики выдал европейский ордер на арест политика. По сведеньям источника, экс-парламентарий сейчас проживаетна территории России.
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