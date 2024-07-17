МВД объявило в розыск первого замначальника штаба сухопутных войск ВСУ

В сети разгорелся скандал, в центре которого оказался психолог Валентин Шишкин, дважды побывавшего на интервью у Юлии Меньшовой. Учителя «кинетики» Валентина Шишкина заподозрили в том, что он — бывший осужденный за детское порно. Вероятно, коуч сменил фамилию и начал зарабатывать на своей «методике успеха».