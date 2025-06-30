Журналист Ренат Давлетгильдеев* должен ФНС почти один млн рублей
Бывший заместитель главреда телеканала «Дождь»* Ренат Давлетгильдеев** должен Федеральной налоговой службе РФ порядка одного миллиона рублей. Об этом сообщает «Постньюс».
«Счета Давлетгильдеева** были заблокированы еще в 2016 году. Сейчас на журналисте числится 10 исполнительных производств на общую сумму 948 тыс. руб. Из них 691 тыс. руб. связана с "взысканием налогов и сборов" по решению Солнечногорского суда. Еще 257 тыс. руб. — непогашенные долги по кредитам», — говорится в статье.
Издание напомнило, что Давлетгильдеев** прославился после того, как в 2021 году Владимир Жириновский обратился в суд с иском против него и телеканала «Дождь»* из-за обвинений в домогательствах. Тогда журналист заявил, что глава ЛДПР «лапал» его, а помощники депутата хотели отвезти его на отдых в корпоративную сауну. В 2022 году суд встал на сторону Давлетгильдеева**.
В том же году журналист уехал из России после начала спецоперации еще до закрытия телеканала «Дождь»*. В 2024 году Минюст признал мужчину иноагентом по причине «распространения недостоверной информации о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой ими политике». Также его обвинили в пропаганде ЛГБТ***.
* признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией
** признан иноагентом в РФ
*** движение признано экстремистским и запрещено в РФ