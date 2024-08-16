Журналист Саймс заявил, что не был в США с 2022 года

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Журналист, ведущий Первого канала Дмитрий Саймс заявил, что в последний раз был в США в 2022 году, а об обыске в его поместье его не уведомляли. Его слова передает РИА Новости.
«Об обыске меня никто заранее не уведомлял. Я нахожусь в Москве и не был в США с октября 2022 года. Соответственно, в моем доме там нет и не могло быть ничего связанного с моей нынешней жизнью и деятельностью», — пояснил Саймс.
По его словам, ему было неизвестно, о том, что по нему проходит расследование. Ведущий подчеркнул, что в ближайшее время планирует получить необходимую информацию и предпринять необходимые действия.
Напомним, 16 августа издание Rappahannock News сообщило, что в Соединенных Штатах Америки ФБР обыскивает дом, который принадлежит политологу и ведущему «Первого канала» Дмитрию Саймсу. Сообщается, что многочисленные сотрудники правоохранительных органов работают в поместье Patria со вторника. Из особняка вывозят вещи. Поместье принадлежит 76-летнему Дмитрию Саймсу, который приобрёл его в июле 2021 года за 1,63 миллиона долларов.
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