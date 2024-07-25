Le Monde: задержанным за план сорвать ОИ в Париже оказался повар Кирилл Грязнов

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Задержанным во Франции гражданином России, которого обвинили в планах сорвать Олимпийские игры в Париже, оказался 40-летний повар Кирилл Грязнов. Об этом сообщает французская газета Le Monde. По данным издания, Грязнова якобы завербовали ФСБ и ГРУ.
В статье указано, что в начале мая Грязнов проболтался в болгарском аэропорту о своих планах сорвать Олимпиаду, а сам он при этом был пьян и рассказывал всем подряд, что летит в Париж на «секретную миссию».
Ранее сообщалось, что что мужчина приехал в страну в начале 2010 года. Во Франции он учился в кулинарной школе, работал в мишленовском ресторане, является экс-участником нескольких реалити-шоу. После задержания в квартире 40-летнего россиянина провели обыск. При этом российское посольство во Франции сообщило, что Париж не уведомил Москву о задержании мужчины. Диппредставительство запросило у властей разъяснения и будет добиваться реакции.
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