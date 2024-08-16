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Патрушев уже объяснил, чем для Украины обернулась «дружба» с США

Патрушев: США создали условия для утраты Украиной территорий и суверенитета
16 августа 2024, 02:30
Фото: istock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: istock/Yaraslau Mikheyeu

Власти США сделали всё необходимое, чтобы Украина потеряла контроль над своими территориями и утратила суверенитет, заявил помощник российского президента Николай Патрушев в интервью «Известиям».
Патрушев отметил, что усилиями Вашингтона были созданы предпосылки, которые привели к нынешней ситуации, когда Украина рискует утратить часть своих земель. По его словам, некоторые американские союзники уже давно нацелены на определённые украинские территории.

Также Патрушев подчеркнул, что атака на Курскую область была спланирована при участии Запада, что свидетельствует о более широком международном вмешательстве в украинский конфликт.



По его словам, Вашингтон создал все предпосылки для утраты Украиной не только территорий, но и суверенитета. В результате, нынешняя политика США не только угрожает Украине, но и подрывает региональную стабильность, что может иметь серьёзные последствия для всей Европы.

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#украина
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США дают карт-бланш террористам: посол Антонов объяснил молчание американских властей
Посол Антонов: США легитимизируют терроризм в ситуации с «Северными потоками»
16 августа 2024, 02:40

Фото: istock/Jon Rehg

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США в ситуации с подрывом «Северных потоков» фактически легитимизируют терроризм. Об этом дипломат сообщил в Telegram-канале российского посольства в США.
Антонов отметил, что молчание американских властей по поводу инцидента является показателем их скрытого одобрения подобных действий. По его словам, такое поведение можно расценить как предоставление карт-бланша на аналогичные преступления в будущем.

Ранее экс-глава Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг призвал немецкое правительство потребовать от Украины и Польши возмещения ущерба, причиненного подрывами «Северных потоков».

Ранее Патрушев отметил, что усилиями Вашингтона были созданы предпосылки, которые привели к нынешней ситуации, когда Украина рискует утратить часть своих земель. По его словам, некоторые американские союзники уже давно нацелены на определённые украинские территории.

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Дочь попавшего под травлю ВСУ курского пенсионера рассказала, как он пропал

С начала СВО США потратили на Украину и НАТО $174,19 млрд
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#сво
#всу
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Дочь попавшего под травлю ВСУ курского пенсионера рассказала, как он пропал
Как пропал терпевший издевки нацистов ВСУ курский пенсионер, рассказала дочь
15 августа 2024, 22:28

Фото: Минобороны РФ

Дочь 74-летнего жителя Курской области, ставшего жертвой издевательств украинских нацистов, рассказала о его пропаже. Она поделилась подробностями в интервью, которое опубликовал Telegram-канал Daily Storm 15 августа.
«После атаки на Курскую область я перевезла отца в Суджу, а сама уехала искать безопасное жилье», – объяснила женщина.

Однако на следующий день ей не удалось вернуться в Суджу, так как в город никого не пускали.

Она отметила, что украинские боевики выложили два видео с ее отцом. «На втором ролике он выглядел просто ужасно», – добавила дочь. По ее словам, у мужчины не видно одного глаза. Причину, по которой пенсионер покинул дом, она не знает.
«Я надеюсь, что он жив и его спасут. Если бы я могла что-то сделать сейчас», –выразила женщина беспокойство о судьбе отца.

Ранее поведение украинских нацистов в касках карательного отряда СС прокомментировали в ООН. Там лишь осудили использование нацистской символики.

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С начала СВО США потратили на Украину и НАТО $174,19 млрд
США: Расходы на Украину и усиление НАТО с начала СВО составили $174,19 млрд
15 августа 2024, 22:09

Фото: сайт НАТО

Соединенные Штаты сообщили, что с конца февраля 2022 года их расходы на помощь Украине и укрепление НАТО составили $174,19 млрд. Об этом говорится в совместном отчете Пентагона, Госдепартамента и Агентства по международному развитию.
«С февраля 2022 года конгресс США выделил свыше $174,19 млрд дополнительного финансирования для ответа США на действия России», – заявили авторы доклада.

В эту сумму также входит пакет помощи в размере $61 млрд, согласованный в апреле 2024 года. Авторы подчеркивают, что объем поставляемого на эти деньги оружия не в состоянии обеспечить среднесрочные потребности.

В отчете уточнили, что в полную сумму входят расходы на поставку оружия Украине, траты на замещение военных складов США, бюджетную поддержку Киеву, гуманитарные расходы и помощь НАТО.

Отметим, что помимо США власти ФРГ до конца года намерены передать киевскому режиму 30 танков 1A5, 400 бронемашин MRAP, четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T, а также 10 зенитных самоходок Gepard.

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ООН прокомментировали глумление над курским пенсионером нацистами ВСУ
ООН осудили ряженых в нацистские шлемы боевиков ВСУ в Курской области
15 августа 2024, 21:46

Фото: istockphoto/SanderStock

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация выступает против «всех символов нацизма». Он прокомментировал видео, на котором украинские боевики в Курской области, одетые в шлемы с нацистской символикой, глумятся над пенсионером.
Кадры с издевательствами над пожилым человекам опубликовал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. На видео нацисты из ВСУ в касках с символикой карательного отряда СС, копируя немецкий акцент, травят беззащитного пенсионера. Мужчину называли «русским Иваном» и посылали «идти пить водку».

«ООН выступает против всех символов нацизма», – заявил Хак, комментируя инцидент РИА Новости. Зампредседателя генсека подчеркнул, что использование подобной символики неприемлемо.

Ранее за информацию об издевавшихся над пенсионером нацистах объявили награду в пять миллионов рублей.

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#всу
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Захарова оценила запрос ООН на посещение Курской области
Захарова назвала «очередным перформансом» запрос ООН на доступ в Курскую область
15 августа 2024, 21:45

Фото: сайт МИД РФ

Запрос ООН на доступ в Курскую область является «очередным перформансом», заявила в разговоре с ТАСС дипломат Мария Захарова.
«Мы имеем дело с очередным перформансом, когда правочеловеческая проблематика используется в качестве политического инструмента», — прокомментировала официальный представитель внешнеполитического ведомства России.

Дипломат подчеркнула особый цинизм того, что происходит. Захарова резюмировала, что экспертов международной организации примет постпредство РФ в Женеве для, по ее словам, ликвидации безграмотности и чтобы «потушить цинизм».

Ранее сообщалось, что в ООН хотят дать оценку действиям боевиков ВСУ, поэтому международная организация направила в Москву соответствующий запрос.

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ВСУ пытаются прорвать линию фронта в Курской области, сообщил Алаудинов
Алаудинов: ВСУ пытаются продавить участок линии фронта на курском направлении
15 августа 2024, 21:15

Фото: Минобороны РФ

Военный командир Апты Алаудинов заявил, что ВСУ пытаются прорвать линию фронта на курском направлении. Он отметил, что украинский режим перебрасывает войска с других участков фронта в Курскую область.
«Противник пытается на нашем участке продавить линию фронта, что ему не удается. Мы ждем, понимаем и контролируем ситуацию», – сообщил генерал-майор в личном Telegram-канале.

Также командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил, что 15 августа бойцы возглавляемого им подразделения в Курской области подбили 2 танка, 5 боевых бронированных машин, 2 бронетранспортера и уничтожили живую силу ВСУ.

Ранее Алаудинов сообщал, что украинцы перебросили к Курской области около 12 тысяч военнослужащих.

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Стало известно, какое оружие ФРГ хочет передать Киеву
ФРГ хочет поставить Киеву около 30 танков Leopard 1 и 400 бронемашин MRAP
15 августа 2024, 20:59

Фото: istockphoto/Rawf8

Власти ФРГ до конца текущего года планируют передать киевскому режиму примерно 30 танков 1A5, четыре сотни бронемашин MRAP, четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T, а также десяток зенитных самоходок Gepard. Об этом на YouTube-канале ВС ФРГ заявил представитель специального штаба по вопросам украинской республики при Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг.
Офицер предоставил список вооружений в виде инфографики. Также Берлин хочет передать боевикам ВСУ различные дроны, средства борьбы с ними, винтовки, грузовики, боеприпасы, полевой госпиталь и медоборудование.

Недружественные к РФ государства начали помогать Киеву на фоне российской спецоперации на Украине.

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#новости
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Курские власти обсуждают введение дистанционного обучения с 1 сентября
В Курской области намерены ввести дистанционное обучение с 1 сентября
15 августа 2024, 20:52

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Власти Курской области намерены обсудить с оперативным штабом вопрос о переводе школ на дистанционный формат обучения с начала нового учебного года. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности заместителя губернатора региона.
«Мы будем обсуждать с оперативным штабом решение о введении с 1 сентября дистанционного обучения», – сообщил врио замгубернатора Виктор Карамышев.

Такая мера рассматривается в связи с участившимися атаками ВСУ на приграничные районы Курской области. Власти региона пока не приняли окончательное решение о переводе школ на «удаленку». Однако они признают, что ситуация в Курской области остается опасной из-за действий украинского режима.

Также Карамышев рассказал, что после атаки ВСУ на приграничные районы в Курской области разбиты более 40 учреждений образования.

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#обучение
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При атаке ВСУ в Курской области погиб связист «Ростелекома»
ВСУ атаковали связистов Рыльске Курской области, один инженер погиб
15 августа 2024, 20:21

Фото: Минобороны РФ

ВСУ атаковали группу связистов в Рыльске Курской области. Инцидент произошел во время работы инженеров по восстановлению связи. Об этом сообщило Министерство цифрового развития России 15 августа.
В результате атаки погиб связист Александр Некрасов, его коллега Андрей Бариев получил ранения. Это первый случай с начала спецоперации, когда связисты стали жертвами нападения, выполняя свои обязанности.
«Мы работали над восстановлением связи, когда на нас напали», – рассказал Бариев.

Он добавил, что ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной, и такие атаки могут повториться. По информации Минцифры, инцидент подчеркивает риски, с которыми сталкиваются специалисты, выполняя свою работу в зоне конфликта.

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