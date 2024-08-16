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Власти США сделали всё необходимое, чтобы Украина потеряла контроль над своими территориями и утратила суверенитет, заявил помощник российского президента Николай Патрушев в интервью «Известиям».
Патрушев отметил, что усилиями Вашингтона были созданы предпосылки, которые привели к нынешней ситуации, когда Украина рискует утратить часть своих земель. По его словам, некоторые американские союзники уже давно нацелены на определённые украинские территории.
Также Патрушев подчеркнул, что атака на Курскую область была спланирована при участии Запада, что свидетельствует о более широком международном вмешательстве в украинский конфликт.
По его словам, Вашингтон создал все предпосылки для утраты Украиной не только территорий, но и суверенитета. В результате, нынешняя политика США не только угрожает Украине, но и подрывает региональную стабильность, что может иметь серьёзные последствия для всей Европы.
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Также Патрушев подчеркнул, что атака на Курскую область была спланирована при участии Запада, что свидетельствует о более широком международном вмешательстве в украинский конфликт.
По его словам, Вашингтон создал все предпосылки для утраты Украиной не только территорий, но и суверенитета. В результате, нынешняя политика США не только угрожает Украине, но и подрывает региональную стабильность, что может иметь серьёзные последствия для всей Европы.
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Елена Перлова