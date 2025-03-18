Журналист Санчес перечислил главные черты россиян

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Американский журналист и ведущий RT Рик Санчес во время интервью с Такером Карлсоном назвал основные черты русского характера.
«Я пришёл к выводу, что русские в целом — на основании опыта совместной работы — невероятно деловые, прагматичные и при этом очень честные. Иногда, знаешь, даже честнее, чем мы. Они говорят то, что думают, и ты сразу понимаешь, чего они хотят», — рассказал Санчес.Однако он отметил, что русские все разные, но благодаря их манере общения, с ними легко работать.
Санчес также признался, что ни разу не был в России, на что Карлсон, который побывал в Москве в 2024 году, посоветовал ему обязательно туда съездить, так как это «замечательное место».
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