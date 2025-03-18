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Журналист Санчес перечислил главные черты россиян

Журналист Санчес назвал россиян честными, деловыми и прагматичными
Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Американский журналист и ведущий RT Рик Санчес во время интервью с Такером Карлсоном назвал основные черты русского характера.
«Я пришёл к выводу, что русские в целом — на основании опыта совместной работы — невероятно деловые, прагматичные и при этом очень честные. Иногда, знаешь, даже честнее, чем мы. Они говорят то, что думают, и ты сразу понимаешь, чего они хотят», — рассказал Санчес.

Однако он отметил, что русские все разные, но благодаря их манере общения, с ними легко работать.

Санчес также признался, что ни разу не был в России, на что Карлсон, который побывал в Москве в 2024 году, посоветовал ему обязательно туда съездить, так как это «замечательное место».

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Психолог назвала основные симптомы депрессии
Психолог Сальникова: депрессия — это негативные эмоции больше двух месяцев
18 марта 2025, 13:13

Фото: iStock/MangoStar_Studio

Депрессия — одно из самых известных и «спорных» психических расстройств. По данным ВОЗ, от нее страдает более 264 миллионов человек в мире. При этом в современном пространстве набирает популярность «самодиагностика» этого заболевания.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» назвала признаки, по которым можно заметить первоначальную стадию депрессии.

«Когда длительно плохое настроение, когда часто беспокоит бессонница, когда апатия и нежелание что-либо делать — даже вставать с кровати. Когда грусть, злость, агрессия и другие негативные эмоциональные состояния», — отметила психолог.

По ее словам, клинической депрессией можно назвать перечисленные признаки тогда, когда они происходят больше двух месяцев без перерыва.

«В современных реалиях люди, как только начинают чувствовать грусть, думают, что у них депрессия, но в 30% это не так. Может, это нормальная реакция психики на, например, усталость. Для здоровой психики нормально испытывать разный спектр эмоций, в том числе негативных», — сказала Сальникова.

Она добавила, что даже при особенно тяжелых стрессовых ситуациях из негативного состояния можно выбраться в течение двух-трех месяцев.

«Нужно пережить горе — это до трех месяцев, а дальше уже требуется внимание специалиста», — заключила психолог.

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#психология
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Психолог рассказала, как легче всего пережить разрыв отношений
Психолог Яушева: Разрыв — это большой стресс для обоих партнеров
18 марта 2025, 12:16

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Клинический психолог Дарья Яушева дала советы, как легче всего пережить расставание с партнером.
Эксперт пояснила, что разрыв является большим стрессом для обоих партнеров, а человеческий мозг переживает его практически как физическую утрату. По ее словам, сложнее всего прерывать абьюзивные отношения. Часто, чтобы разорвать такую нездоровую привязанность, необходимо прибегать к помощи специалиста.

«Непросто выходить и из отношений, в которых было много хорошего, — оно всегда будет напоминать о том времени. При этом меньше страдать в паре будут люди, которые сами приняли решение разойтись, а не были поставлены перед фактом», — отметила Яушева в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, необходимо позволить себе пережить все эмоции, связанные с расставанием: печаль, грусть или злость. Постепенно боль будет ослабевать, подчеркнула специалист.

В этот период также можно заняться планированием переезда, ремонтом или сделать перестановку в квартире. Кроме того, необходимо общаться с родственниками и друзьями, а не замыкаться в себе.

Тем временем психолог Роман Цветков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что идеальная разница в возрасте партнеров зависит от нескольких факторов.

По его словам, примерно в 20–30 лет, разница в возрасте более заметна, так как люди находятся на разных этапах своего развития, из-за чего могут часто возникать конфликты и недопонимания.

«Если взять более солидные цифры, например 40–50 лет, то в приведенном примере разница выглядит менее значительной и серьезной, ведь оба партнера оказываются независимыми, набравшимися теоретического и практического опыта и смотрящими на многие вещи с учетом имеющегося жизненного багажа», — пояснил Цветков.

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Столичная прокуратура требует возбудить новое уголовное дело в отношении Бориса Акунина*
Прокуратура требует возбудить дело против Акунина* за отсутствие маркировки
18 марта 2025, 11:33

Борис Акунин* (фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело в отношении писателя Бориса Акунина (настоящее имя – Григорий Чхартишвили)*. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что речь идёт о статье Уголовного кодекса России об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах.

В течение года Акунина* уже дважды привлекали к административной ответственности за отсутствие необходимой маркировки.

Прокуратура выяснила, что в период с 11 января по 12 марта писатель продолжал публиковать в открытом доступе материалы без указания на то, что они созданы и (или) распространены физлицом, выполняющим функции иноагента.

Бориса Акунина* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга 18 декабря 2023 года, после чего 12 января 2024 года Минюст признал его иноагентом. В настоящее время писатель проживает за границей, он неоднократно выступал против проведения СВО, распространял сведения, дискредитирующие российскую армию, а также сотрудничал с иностранными и запрещёнными организациями.

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*признан Минюстом РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, объявлен в розыск
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#уголовное дело
#иноагенты
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«Дурость»: Протоирей Ткачев жестко ответил на призыв депутата носить женщинам мини-юбки
Протоирей Ткачев: призыв носить мини-юбки для повышения демографии — дурость
18 марта 2025, 11:30

Фото: iStock/igorphoto

Заявление депутата городской думы Тарусы Евгения Руденко о том, что для «повышения демографии» женщинам следует чаще носить мини-юбки, вызвало множество споров. В Московском патриархате такое высказывание назвали молодежным трендовым словом «кринж», отметив, что откровенные наряды не имеют никакого отношения к демографии и традиционным ценностям.
Комментарии людей к этой новости не самые однозначные и адекватные, однако депутат отстаивает свое мнение, говоря, что имеет на это право.

«Девушки в мини-юбочках повышают [демографию], знакомятся с ребятами, потом брак, а потом дети получаются. Все по процессу. Я написал про нормальные отношения ребят и девушек, создание брака, семьи и повышение демографии», — сказал он.

Руденко рассказал, что лично знает девушек-негативных комментаторш, которые в молодости носили мини-юбки, а потом стали многодетными мамами.

Священнослужитель Русской православной церкви, митрофорный протоиерей Андрей Ткачев в беседе с «Радио 1» назвал высказывание депутата дуростью, отказавшись комментировать и разговаривать на этот счет.

«Я эту дурость даже комментировать не буду, извините», — сказал он.

Тем временем в комментариях депутатам мужского пола женщины предлагают ходить без брюк и нижнего белья для «повышения скорости это самой демографии».

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#дети
#призыв
#женщины
#семьи
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«За петрушку в тюрьму»: Садовод прокомментировал уголовную ответственность за запрещенные растения в саду
Садовод Туманов: запрещенные растения в саду не отличишь от обычных
18 марта 2025, 10:56

Фото: iStock/Svetlana Verbitskaya

Выращивание некоторых растений на дачном участке может привести к административной или уголовной ответственности. В список запрещенных входят мак снотворный, гармала, мимоза хостилис, декоративный голубой вьюнок и шалфей предсказателей.
Основанием для включения в такой перечень становится наличие в составе растений веществ, которые могут использоваться для изготовления запрещенных препаратов.

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» заявил, что весь этот список запрещенных растений не имеет отношения к реальной жизни обычных людей.

«То, что вы слышите по поводу этого списка, из области теории, это для специалистов. Например, ипомея трехцветная имеет галлюциногенные свойства, но у нас 400 видов этого растения, а запрещенный — это один из тех, который на рынке не представлен. К тому же вы этот вид не отличите от любого другого, это даже ботаник не может сделать, только если по семенам или химическому анализу, но у нас нет таких тестов. И поэтому эта шумиха — пиар отдельных политиков», — сказал эксперт.

По его словам, запрещенные гавайская роза и шалфей предсказателей не растут в России, и постоянное запугивание списками является всего лишь рекламой.

«Мак и каннабис — это одни из немногих, которые легко определяются, и за них теоретически могут привлечь. Правда, мак тоже разных видов бывает и содержание в нем веществ разное. Мак опиумный выращивать у нас нельзя. Остальные виды мака можно. Но, например, из петрушки никакого наркотика не делали и не собирались. Просто было постановление санитарного врача, что семена кудрявой петрушки нельзя использовать для приготовления детского питания, на основании чего 5 лет нам лапшу на уши вешали», — прокомментировал садовод.

Он добавил, что весь список запрещенных растений крутится вокруг теоретических, а не практических вещей.

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#отношения
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#тюрьма
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